Стало известно о печальной новости. В Волгограде скончалась известная общественница, почетный гражданин Волгоградской области Раиса Скрынникова. Долгое время – с 1988 по 2018 год – она была председателем регионального отделения «Российского детского фонда». Под ее руководством организация стала одной из самых лучших в стране. Воплощались в жизнь проекты и программы социальной и медицинской направленности, различные благотворительные акции. При поддержке Волгоградского детского фонда одаренные волгоградские дети становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов.Также Раиса Кузьминична на протяжении пяти созывов была членом Общественной палаты Волгоградской области. Сердце Раисы Скрынниковой перестало биться на 80 году 9 января, сообщили «КП-Волгоград» в общественной палате области.Раиса Скрынникова родилась 11 июня 1941 года в селе Житкур Палласовского района Волгоградской области. У нее были орден «За заслуги перед Отечеством II степени», знаки Отличник народного образования РСФСР, Отличник просвещения СССР. В 1987г - награждена церковным орденом «Благоверного царевича Дмитрия». Также ее награждали знаком города-героя Волгограда «За верность Отечеству».Соболезнования родным и близким Почетного гражданина Волгоградской области выразил губернатор Андрей Бочаров. Он отметил огромный вклад Раисы Скрынниковой в развитие Волгоградской области, в сферу защиты прав ребенка, социальной поддержки нуждающимся семьям.«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным, близким и коллегам Раисы Скрынниковой.