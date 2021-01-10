В Волгоградской области ощутимого снижения новых случаев коронавируса пока нет. Прирост держится примерно на одном и том же уровне. 10 января в Волгоградской области коронавирусом заболел 261 человек. Сегодня регион занимает 16-е место по числу новых пациентов с ковидом за сутки. За всю пандемию заразились уже 38 038 волгоградцев. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По России за сутки подтвердился 22 851 случай COVID-19 в 83 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 10 января 2021 года.Новые случаи ковида зафиксировали в Волгограде и Волжском, а также в 18 районах региона. Подхватили вирус, в основном, взрослые. Среди детей от одного до 17 лет только 9 заразившихся.Ежедневно продолжается рост числа смертей от коронавируса в Волгоградской области. за последние стуки жертвами пандемии стали 5 пациентов. В январе причиной смерти ковид стал у 49 волгоградцев. За все время распространения вируса в регионе умерли 507 жителей.К счастью, каждый день становится все больше волгоградцев, кому удается справиться с COVID-19. За сутки с выздоровлением выписали 253 пациента. С марта коронавирус победили 36 126 жителей Волгоградской области.В ковидных стационарах сейчас находятся 5 456 человек - 5 426 взрослых и 30 детей. Среди них 1 405 пациентов с подтвержденным коронавирусом.