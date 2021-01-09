Если в начале долгих новогодних праздников волгоградцы неохотно шли к врачу, то к концу каникул снова потянулись в поликлиники - медики едва справляются с растущими очередями. Растет и число заболевших коронавирусом. Волгоградская область на сегодня на 14-м месте в стране по суточному приросту заразившихся и на 15-м месте в России – по общему числу инфицированных ковидом. За последние сутки подтвердили диагноз еще у 264 человек. Всего же в регионе 37 тысяч 777 заразившихся коронавирусом жителей. Возросло и число умерших пациентов, на смерть которых ковид оказал существенное влияние. На сегодня подтвердили еще пять летальных исходов. Всего же умерших в регионе уже более пятисот – 502 человека умерли из-за COVID-19 и его осложнений. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 9 января 2021 года.Провели новогодние каникулы на карантине в томительном ожидании более 12 тысяч волгоградцев. В ковидных госпиталях около 5,5 тысячи человек, большинство из которых не получили лабораторного подтверждения коронавируса, но вполне ощутили его последствия.Но есть и хорошие новости: за последние сутки выписалось из ковидных госпиталей больше пациентов с ковидом, чем поступили. Закрыли больничные листы после Рождества еще 267 человек, общее число выздоровевших в Волгоградской области выросло до 35 тысяч 873 человек. На сегодня такие же цифры и в среднем по России: 23 309 заболевших коронавирусом, 23 680 выписанных и 470 смертей.На сегодня в регионе ежедневно проводят около шести тысяч ПЦР тестов на коронавирус. Эти цифры планируют увеличить в полтора раза за счет трех новых лабораторий.