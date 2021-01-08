Как и прогнозировали эксперты, после новогодних праздников численность новых ковидных пациентов в Волгоградской области увеличится. И, хотя новогодние каникулы еще не окончены, цифры заболевших уже поползли вверх. Так за минувшие сутки, к 8 января, в Волгоградской области положительный диагноз COVID-19 подтвердили у 262-х человек. Для сравнения, в последние четыре дня (с 3 по 7 января) численность заболевших варьировалась в пределах 251-258 новых пациентов. Как следствие, в рейтинге самых опасных по темпам распространения коронавируса регионов в России Волгоградская область поднялась на 15-е место. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ИЦК. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 8 января 2021 года.Всего в России за последние сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 23 652 человек в 84 регионах. А с начала пандемии переболело уже 3 355 794 россиян. В Волгоградской области за эти месяцы заболело COVID-19 уже 37 тысяч 513 жителей (это уже более 1,5% всего населения региона). К счастью, значительная часть этих пациентов перенесла коронавирус в легкой или бессимптомной форме.Но число смертей от коронавируса, к сожалению, тоже растет. За сутки посмертный диагноз подтвердили еще у троих волгоградцев. Итого, в летальном списке коронавируса уже 497 наших жителей. А всего в России от COVID-19 умерло уже 60 911 человек, 454 добавилось только за минувшие сутки.Одно радует: число выздоравливающих увеличивается с каждым днем. За сутки волгоградские госпитали покинул 251 пациент.