В Волгоградскую область уже поступило несколько партий вакцины от коронавируса «Спутник V», а прямо перед новым годом и первая партия «ЭпиВакКороны». Информация о том, что стартовала массовая вакцинация и что каждый желающий может сделать прививку от COVID-19, тут же разлетелась по области. Многие сразу после новогоднего стола ринулись за прививкой, и… уперлись в огромные очереди. Чиновникам из облздрава здорово «икнулось» в эти дни. Как выяснилось сегодня, пока прививки делают НЕ ВСЕМ и НЕ по первому зову желающих. «Кому же, и как?» – «КП-Волгоград» разъяснили в региональном комитете здравоохранения.Как вы понимаете, количество вакцины от коронавируса пока в Волгоградской области ограниченное количество. Поэтому сейчас максимально стараются привить тех волгоградцев, кто находится в группе риска. Вслед за соцработниками и медиками в эту категорию попадают те, у кого имеются хронические заболевания. Именно их в первую очередь сейчас и приглашают на иммунизацию.- Вакцину, как и обещали, распределили по всем 13-ти прививочным центрам в области. Сотрудники этих центров приступили к обзвону пациентов, которые состоят у них на учете. А в 28-й поликлинике опубликовали на своем сайте немного не корректную информацию – они пригласили на вакцинацию всех желающих. Да, они приняли всех, кто пришел, но создали ажиотаж и очереди, - поясняют в облздраве ситуацию, на которую пожаловалась волгоградская журналистка на своей страничке в соцсети.Еще раз: сейчас вакцинацию проходят волгоградцы, ИМЕЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ и состоящие на диспансерном учете!Чтобы распределить нагрузку и избежать очередей в поликлиниках, в ближайшие дни в каждом пункте вакцинации начнет работу телефон для записи (соответствующую информацию разместят на сайтах медучреждений).- Когда начнут делать прививки остальным категориям граждан, волгоградцев проинформируют дополнительно, - добавляют в облздраве.«ЭТО ДЕЛО НЕ ПЯТИ МИНУТ»В облздраве также предупреждают волгоградцев: сделать антиковидную прививку – дело не пяти минут. Процесс вакцинации занимает больше часа времени.- Поймите, что любого человека, перед любой прививкой, должен осмотреть врач-терапевт. У пациента должны быть в норме основные показатели: ему измеряют температуру тела, давление и сатурацию. Плюс определенное время занимает разморозка вакцины (напомним, ампулы со «Спутник V» хранятся при температуре минус 18 градусов). Ну и, конечно, сразу после прививки пациента просят побыть некоторое время в поликлинике, чтобы понаблюдать за его состоянием. Только, если человек чувствует себя удовлетворительно, его отпускают домой. Все эти манипуляции в общей сложности и занимают определенное время, - поясняют в администрации региона.Так что, если пойдете прививаться, запаситесь терпением.СПРАВКА «КП»Напомним, в Волгоградской области открыты 13 прививочных центров:в Волгограде они расположены на базе поликлиник № 1, 2, 3, 4, 28, а также больниц № 7, 11, 15, 16,в Волжском – вакцинацию проводят в больнице имени Фишера,в Камышине - в горбольнице №1,в Урюпинске и Михайловке — в центральных районных больницах.