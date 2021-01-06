После новогоднего праздника волгоградские медики готовились к всплеску заболевших коронавирусом, но пока ситуация остается стабильной. К 6 января 2021 особо резкого увеличения численности заболевших пока не зафиксировано. За минувшие сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили у 255 жителей Волгоградской области. Это больше, чем вчерашние данные (5 января было плюс 251 заболевших), но меньше, чем 4 января (когда было 258 заболевших). Но численность тех, кто перенес COVID-19 растет. Как растут и смертельные ковидные данные: сегодня еще плюс пять волгоградцев в летальном списке. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ИЦК. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 6 января 2021 года.Численность заболевших коронавирусом в Волгоградской области с начала пандемии уже перевалила за 36 тысяч и составляет 36484 человека. При этом темп прироста сейчас в регионе небольшой, но мы все равно остаемся в списке самых опасных регионов по распространению COVID-19. Из 85-ти субъектов РФ Волгоградская область занимает 17-ю строчку. Всего, по данным ИКЦ, в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 308 601 случай (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.Эксперты прогнозируют, что уже весной 2021-го пандемия пойдет на спад. Во-первых, к этому времени уже переболеет большая масса людей. Во-вторых, многие уже сделают антиковидную прививку, сформировав дополнительную прослойку людей со стойким иммунитетом к коронавирусу. В Волгоградской области, напомним, уже идет массовая вакцинация от COVID-19.Одно не радует: пока мы победим коронавирус, он успеет забрать еще не одну жизнь. Так за минувшие сутки смерть от ковида подтвердили еще у пятерых волгоградцев. Итого в летальном списке коронавируса уже 479 жителей Волгоградской области. Всего в России от ковида умер уже 59 951 человек.