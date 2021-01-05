Смена фельдшера скорой помощи Сергея Ж. и его молодой помощницы из города Волжского Волгоградской области началась в 9 утра 1 января. Чего только в тот день не было: пьяный на улице, повышенное давление, инфаркт миокарда, травмы. Вызов к человеку без сознания на улицу Чайковского поступил ближе к полуночи. Двери бригаде скорой открыли явно пьяные хозяева – Екатерина и Дмитрий Т. С самого начала они стали крыть матом, снимать происходящее на видео и провоцировать медиков. А поводом для агрессии и последующей потасовки стали бахилы, надеть которые потребовал хозяин квартиры.- Мы поднялись на первый этаж. Двери нам открыли мужчина и женщина, оба были в алкогольном опьянении. Конфликт завязался прямо на пороге. Они вели себя агрессивно, просили надеть бахилы. Хотя мы не обязаны надевать их, во-первых, потому что это трата времени, во-вторых, человек без сознания и ему нужно экстренно оказать помощь. Мы пытались их убедить, но они требовали все равно надеть бахилы, - описывает тот день корреспонденту «КП-Волгоград» фельдшер скорой помощи.А потом началась потасовка. Хотя как таковой драки с медиками не было.- Женщина одной рукой снимала видео, другой попыталась сорвать с меня маску,- рассказывает фельдшер. - Я отодвинул ее руку, а мужчина расценил это как то, что я его жену ударил.Мужчина в ярости схватил фельдшера за грудки, тот попятился назад. Через мгновение хозяин квартиры завалил медика на пол. После начал наносить удары по телу. Но фельдшер вывернулся и продолжал удерживать буйного на полу, чтобы он не смог больше никого ударить.- Я с помощницей был, не дай бог, девушке бы попало, - поясняет свои действия Сергей. - Помощница тоже фельдшер, но еще и полгода не отработала. Для нее это вообще дикость была.ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ, ЧТОБЫ ПОГЛУМИТЬСЯ?Объяснения медиков подвыпившие хозяева слушать не желали. Мужчина матерился, угрожал, что задушит, порежет. Бригаду скорой, которую сами же вызвали, волжане не пускали дальше порога. Оценить состояние пациента, оказать ему помощь было невозможно. Все это время больная женщина – теща и мать пьяной парочки лежала на полу в комнате. Как только фельдшер понял, что конфликтную ситуацию просто так не уладить, он связался со старшим врачом смены, тот вызвал полицию.- Через дверь было видно, что наискосок в комнате лежит на полу женщина, - рассказывает фельдшер. - Уже потом, когда ее начали осматривать, она сказала: «Мне помощь не нужна, уезжайте, пожалуйста, отсюда». То ли изначально вызвали скорую, чтобы поглумиться, то ли какой-то конфликт там возник. Женщина была абсолютно трезва. Хронически больная, да, но не выпивши.После к пациенту еще раз выезжала скорая, уже другая бригада. Но от помощи она и во второй раз отказалась.Тем временем все участники конфликта переместились в отдел полиции, где 40-летний Дмитрий Т. написал заявление, что его избили сотрудники скорой помощи. Фельдшерам пришлось писать объяснительные. Там пьяный волжанин не выпускал из рук банку пива, изощренно поливая матом и медиков, и полицейских.- В тюрьме он будет сидеть, я сказал, будет так, ***! – разорялся в отделе полиции Дмитрий Т. На небольшом фрагменте видео, которое предоставили медики редакции, количество матерных слов просто зашкаливает.- Я ни одного удара не нанес ему, абсолютно, - уверяет фельдшер скорой помощи. - Он бил меня по телу. Возможно, какие-то ушибы были, но я на них не зацикливался. Единственно, когда падал, сильно ударился бедром. Помощница вообще ни к кому не прикасалась. Она просто расплакалась, когда поняла всю сложность ситуации. Для нее это был шок. Опыта мало, эта история выбила ее из колеи.На этот вызов фельдшеры потратили несколько часов, все это время где-то ждали скорую. После Сергей и его помощница забирали тяжелую пациентку с COVID-19 из больницы №25 Волгограда в больницу Фишера в Волжский. Были и другие вызовы. Уже потом заявление в полицию подадут и медики, но это будет уже по окончании новогодней смены.«К ТАКОМУ НЕ ХОЧЕТСЯ ПРИВЫКАТЬ»У фельдшера Сергея Ж. за двадцать лет на скорой бывало всякое. Не зря говорят, что работа на скорой помощи - одна из самых опасных профессий.- К такому не хочется привыкать. Но народ сейчас озлоблен, плюс сама житейская ситуация. К каждому пациенту нужен свой подход, но такие вызовы все чаще и чаще случаются, - признается Сергей. - С этими бахилами опять же. Давно есть министерский приказ, что бригада скорой помощи не должна их надевать, потому что это трата времени, когда счет идет на минуты. Да и когда человек понимает, что близкий в опасности, им не до бахил.- Сотрудники СМП при выполнении вызовов не обязаны надевать бахилы. Также они не входят в оснащение бригады, - подтверждают в комитете здравоохранения Волгоградской области.Еще одной претензией к сотрудникам скорой было отсутствие противочумных костюмов в период пандемии коронавируса.- Да, спецкостюмы мы надеваем, но исключительно когда вызов к ковидному или температурящему пациенту. Этот вызов таким не был, - отмечает фельдшер. - Ну и потом, мы не ходим мыть руки к пациентам, у нас все дезсредства с собой - в сумке.