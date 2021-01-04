Снова Волгоградская область на 18-м месте по стране по числу новых заболевших коронавирусом. Но цифры ежедневного прироста становятся чуть меньше уже четвертый день подряд. 276, 268, 262 положительных теста. И вот на сегодня ковид лабораторно подтвердили всего у 258 волгоградцев. В целом же за весь период подхватили инфекцию 36 тысяч 487 жителей региона. Подтвердили официально и еще четыре смерти пациентов с коронавирусом. За 9 месяцев опасная инфекция унесла жизни уже 478 человек. Всего по стране - почти 59 тысяч жертв ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 4 января 2021 года.В волгоградских ковидариях остаются менее 5,5 тысячи пациентов с коронавирусом и пневмонией. Детей среди них единицы. Правда, еще множество заболевших лечатся амбулаторно и сидят дома, как и 13 тысяч карантинщиков.При этом в праздничные дни выписывают из госпиталей чуть меньше пациентов, чем туда ежедневно прибывают. На сегодня закрыли больничный еще 211 человек. За весь период пандемии выздоровели 34 тысячи 601 человек, переболевших ковидом.Но жизнь продолжается. В Волгограде работают театры, музеи и концертные залы, которые подготовили праздничную новогоднюю программу. Открыты рестораны, кинотеатры и торговые центры. А стационары тем временем наращивают силу - еще в три ковидных госпиталя поступили аппараты КТ для диагностики и спецоборудование для лечения тяжелых ковидных больных.