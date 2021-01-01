Жители не только нашего города и страны, но и всей планеты как чуда ждали 2021 год. С надеждой на то, что мы сможем победить ковид и забудем пандемию как страшный сон. Но, конечно, как по взмаху волшебной палочки это не произойдет. 2021 год тоже начинается с коронавирусных сводок. И сегодня, 1 января 2021 года положительный тест на коронавирус получили более 27 тысяч жителей России. Только у 15% болезнь протекает бессимптомно. Все остальные этот Новый год встретили с теми или иными симптомами, а кто-то даже в больнице. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, 276 человек в этом списке зараженных - жители Волгоградской области, у которых подтвердился ковид. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 1 января 2021 года.Выписали накануне Нового года 265 человек. 31-декабря они отправились домой и смогли не только отпраздновать встречу 2021 года, но и свое выздоровление и отрицательный тест. На шумные гулянья у этих людей вряд ли пока хватит здоровья – предстоит долгая реабилитация. А шесть волгоградцев, к сожалению, из-за коронавируса до 2021 года не дожили. Они пополнили статистику умерших от ковида жителей Волгоградской области. На сегодняшний день в этом списке уже 464 человека.Несмотря на то, что у большинства людей в нашей стране начались длинные новогодние каникулы, врачи и медсестры отдыхать не будут. Работают не только медики в коронавирусных госпиталях, но и те, кто принимает больных в поликлиниках. У всех ежедневные дежурства. Читайте, как будут работать на каникулах медучреждения.