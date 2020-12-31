Встретить Новый год весело хочет каждый, как и избежать новогоднего похмелья в первые дни января. Наркологи напоминают - употребление спиртных напитков совсем не обязательно должно сопровождать празднование Нового года. Так можно избежать не только головной боли, но и более серьезных последствий. Но если уж без этого никак, то воспользуйтесь советами врача волгоградского наркодиспансера Елены Уваровой, как сделать так, чтобы похмелье не испортило праздник.СКОЛЬКО АЛКОГОЛЯ МОЖНО ВЫПИТЬ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙНорма алкоголя для разных людей сильно разнится и зависит от многих факторов: уровня метаболических процессов в организме, качества употребляемых напитков, качества «закуски» и так далее. Кто-то уже от рюмки «плывет», а кто-то до утра как огурчик. Кому-то хватает и два бокала шампанского, чтобы почувствовать новогоднее настроение, а кому и бутылки мало. Именно с этого и начинается множество неприятностей, главная из них – утро, похмелье и головная боль.КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОХМЕЛЬЯПохмелье - состояние не очень приятное. Вот несколько советов врача-нарколога как избежать похмелья и снизить негативное влияние алкоголя на организм:1. Алкоголь должен быть качественным. Не пытайтесь сэкономить, дороже станет.2. Чтобы моментально не опьянеть, перед употреблением алкоголя нужно обязательно перекусить чем-нибудь легким. Желудок не должен быть пустым, особенно важно это для больных диабетом.3. Старайтесь не смешивать спиртные напитки. Не принято и понижать градус.4. Помните, утром хуже всего бывает курящим. Табак удваивает воздействие алкоголя. В таком сочетании похмелье гарантировано.КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОХМЕЛЬЯ НА НОВЫЙ ГОД1. Чтобы быстрее вывести алкоголь из крови, сделайте акцент в пользу кислых соков.2. Сразу после застолья можно принять так называемые «антипохмелины».3. Ну и крайний совет – это хороший, крепкий и долгий сон.И помните, чем лучше вечером, тем хуже утром. Здоровья вам! С Новым 2021 годом!