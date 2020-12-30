В предпоследний день уходящего года Волгоградская область остается на 14-м месте в стране по общему числу заболевших коронавирусом. Заразились ковидом за девять месяцев 35 тысяч 148 волгоградцев. За последние сутки диагноз подтвердили еще у 273 человек. На сегодня цифры не рекордные, но на новогодних праздниках регион ждет очередного всплеска заболеваемости коронавирусом. А ковидарии в волгоградских поликлиниках готовятся в случае необходимости продлить время работы до 22 часов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 декабря 2020 года.По данным Росстата в ноябре в Волгоградской области скончались 614 пациентов с коронавирусом. Получается в среднем более 20 смертей в день. Однако пока оперштаб официально подтверждает лишь 6 летальных исходов. Именно такие цифры официально озвучены на сегодня. Правда, при этом облздрав признает: статистика смертности идет со значительной задержкой.В ковидных госпиталях остаются около шести тысяч человек, большинство из них с пневмонией. Но в последние дни поступают в больницы и выписывают из них примерно равное количество пациентов. По данным ИЦК, за прошедшие сутки закрыли больничный лист еще 260 переболевших коронавирусом волгоградцев. На карантине более 13 тысяч жителей региона.Волгоград готовится к длинным новогодним праздникам, правда, отмечать праздник будут без массовых гуляний. Школьники уходят на каникулы. Медики тем временем советуют не расширять круг общения, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак будут работать поликлиники, стоматологии и травмпункты в новогодние праздники 2021 в Волгограде, Волжском и Камышине (график дежурств).