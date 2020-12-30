В канун Нового 2021 года в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» детские мечты исполняют депутаты и чиновники всех уровней, весь актив партии в регионах и руководство «Единой России». Дети загадывают желания, исполнить которые зачастую очень просто. А дороже улыбки, искренней радости и веры в чудо ребенка ничего не бывает.Семилетняя Ариана из Башкирии получила в подарок от секретаря Генсовета партии Андрея Турчака интерактивную игрушку - динозавра Ти-Рекс. А двенадцатилетний Исмаил из Ленинградской области – коньки, о которых давно мечтал. У мальчика сложное заболевание и он очень хочет выйти на лед. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал подарить синтезатор четырехлетней Наде из Тверской области. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поможет 12-летней Ирине, которая мечтает выйти на сцену настоящего театра.На «Елке желаний» в Волгоградской области уже исполнили мечты о планшете для маленького волжанина и о снегокате для юной волгоградки. Олег Савченко помог сбыться желанию Вани Ситкина из Пригородного поселка Фроловского района. Заветной мечтой мальчика была мультимедийная колонка с микрофоном.- Это очень добрая инициатива правительства РФ и партии «Единая Россия». Обо всех проблемах забываешь, когда видишь счастливые глаза этих детишек, для которых свершилось маленькое чудо, и они поверили в добро, - отмечает Олег Савченко. - Дарите маленькие добрые дела, все хорошее возвращается!В этом году в Волгоградской области волонтеры акции «Елка желаний» исполнят мечты более 150 детей, которые нуждаются в поддержке. Среди них дети-инвалиды, ребята с серьезными заболеваниями и из малоимущих семей.