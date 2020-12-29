Трое особенных деток из Волжского и Волгограда уже получили подарки к Новому году, о которых они мечтали. Самые желанные игрушки подарила им участник всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» - депутат Государственной думы от Волгоградской области Ирина Гусева (фракция «Единая Россия»).Накануне Нового года Ирине Гусевой пришло много писем с новогодними пожеланиями от ребят. В них дети делятся своими мечтами и искренне верят в их исполнение.Лизочке Черняевой 4 года. Она особенный ребенок. Вместе с семьей она живет в Тракторозаводском районе Волгограда. Письмо на «Ёлку желаний» девочке, конечно, помогли написать взрослые. В нем она очень просит у Деда Мороза подарить ей большую игрушечную кухню, чтобы учиться готовить вкусную еду, кормить ею своих игрушечных медведей и готовиться стать настоящей хозяйкой.Незадолго до наступления самого волшебного праздника депутат Ирина Гусева посетила семью Черняевых, поздравила всех с наступающим Новым годом и подарила маленькой Лизе долгожданный подарок. Счастью девочки не было границ!Еще два особенных мальчишки, которые написали письма на «Ёлку желаний», получили подарки из рук своего депутата: Ринат Черкесов просил игрушку «машину-перевертыш», а Артем Кох получил долгожданный набор-конструктор «Лего».- Акция «Ёлка желаний» объединяет людей, желающих дарить добро, - поделилась Ирина Гусева. - Я сама сейчас мама и бабушка, а когда-то росла ребенком в обычной семье, где родители не всегда мне могли купить все, о чем я мечтала. Но ведь так важно, чтобы праздничная атмосфера пришла в каждый дом! Поэтому я с большим удовольствием присоединилась к этой акции.Ирина Михайловна призналась, что получила много писем от жителей своего избирательного округа и обязательно ответит на все, посетит каждую семью и исполнит все желания особенных деток!