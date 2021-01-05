Рождество Христова – один из самых светлых и любимых праздников в России. По традиции, его отмечают в кругу семьи. В этот раз это особенно актуально. Коронавирус продолжает свирепствовать. Поэтому лучшая встреча Рождества – дома. Однако храмы и церкви Волгоградской области в ночь с 6 на 7 января закрытыми стоять не будут. В каждом пройдут праздничные богослужения. Важно, чтобы прихожане шли на праздничные литургии в масках и перчатках. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградской епархии, в данный момент ото всех богослужений просят воздерживаться людей с плохим самочувствием и пенсионного возраста.В рождественский сочельник, 6 января, Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор проведет службу в Свято-Духов монастыре. Она начнется в 8.00. Адрес монастыря – улица Чапаева, 26.На Рождество главные богослужения пройдут в Казанском кафедральном соборе. Митрополит Феодор в 17.00 6 января отслужит Всенощное Бдение. А в полночь с 6 на 7 января в соборе по адресу улица Липецкая, 10 в честь Рождества Христова пройдет Божественная литургия. Напомним, 1 января в Казанском соборе назначили нового настоятеля. Им стал протоиерей Алексий Кузнецов. Прежний настоятель Вячеслав Жебелев умер от коронавируса.8 января митрополит Феодор проведет Божественную литургию в честь Попразднства Рождества Христова. Она начнется в 9.00 в Дубовском Свято-Вознесенском женском монастыре.На улицах Волгограда народных гуляний в четь Рождества будет немного.6 января в 11.00 у ДК Петрова в Советском районе зазвучит аудиоспектакль «Рождество Христово».7 января в центре города пройдут Рождественские вечерки. С 14.00 до 15.00 они состоятся у елки в Александровском саду рядом с Собором Александра Невского. А с 16.00 до 17.00 в пойме реки Царица. В программе музыка и пение рождественских колядок.Состоится Рождественская концертная программа и у ДК Тракторозаводского района. Волгоградцев приглашают туда 7 января к 16.00.