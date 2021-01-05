С начала января число новых случаев коронавиурса в регионе становится меньше. Если в первый день нового года было 276 заболевших, то сегодня их на 25 меньше. 5 января в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 251 жителя. Таких цифр не было около месяца. Всего за время пандемии ковид подхватили 36 738 волгоградцев, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По всей стране во вторник вирусом заразились 24 246 человек в 84 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 5 января 2021 года.Пандемия унесли жизни 59,5 тысячи жителей России. За последние сутки в стране зафиксировали 518 смертей от вируса. 6 пациентов скончались в Волгоградской области. Теперь общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе составляет 484.Все больше становится пациентов, кому удается справиться с COVID-19. Борьба с ним не останавливается ни на секунду, даже в праздники. За последние сутки в области выздоровели от коронавируса 249 человек. С марта болезнь победили уже 34 850 волгоградцев.Коронавирус в России «обитает» уже девятый месяц. Многим жителям удалось пока обойти вирус стороной. Среди них есть желающие сделать прививку. В Волгоградской области вакцинацию могут пройти уже не только врачи и представители других профессий, которым приходится контактировать с большим числом людей. В Волгограде поликлиника №28 начала делать уколы препарата «Спутник V» всем желающим.