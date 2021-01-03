На третий день нового 2021 года из 24 тысяч новых заболевших коронавирусом в стране 262 человека приходится на Волгоградскую область. С начала года цифра ежедневного прироста стабильно падает. Это можно назвать пусть и временным, но все же улучшением ситуации с коронавирусом. Тем не менее, Волгоград и область стабильно удерживают 14-е место по стране среди регионов с максимальным количеством заразившихся ковидом. В регионе на собственном опыте знакомы с новой инфекцией уже 36 тысяч 229 жителей. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 3 января 2021 года.За прошедшие сутки в России умерли от коронавируса и его последствий 504 человека, четверо из них – жители Волгоградской области. Всего же коварная инфекция по официальным данным унесла жизни 474 человек. При этом Росстат сообщает, что только в ноябре в регионе скончались более 600 пациентов с коронавирусом.В последние дни ставит рекорды по заболеваемости Волгоград. В ковидных госпиталях около 5,5 тысяч пациентов, подтвержден тестами коронавирус лишь у каждого четвертого из них. Остальные в официальную статистику просто не вошли.Растет и число выздоровевших коронавирусных пациентов. За третий день января выписались из ковидариев еще 217 человек. Всего же вылечились 34 тысячи 390 волгоградцев.Тем временем, более 13 тысяч жителей Волгограда и области проводят новогодние каникулы на карантине по коронавирусу. Праздники отмечают более, чем скромно. В изоляции оказались целые семьи – именно от родных волгоградцы заражаются чаще всего.