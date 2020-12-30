30 декабря состоялся финал телевизионного шоу «Голос». Это был девятый сезон популярнейшего проекта. До решающего этапа дошли четыре участника - москвич Василий Пасечник, Олег Аккуратов из Ейска, волгоградец Дмитрий Венгеров и Яна Габбасова из Нефтекамска. К сожалению, уроженец Волгограда остался без победы в конкурсе. Он вошел в тройку лучших, но без звания лучшего голоса страны. Однако Дмитрий и без того доволен своим участием в «Голосе». Ведь ранее он неоднократно проходил кастинги, но безрезультатно.- Я человек, который 6 лет бился в одну и ту же стену и пробил ее. Для меня звание финалиста – это уверенность в том, что нет ничего невозможного, - рассказал в интервью «Первому каналу» волгоградец.В финале каждый участник исполнил по три песни. Началось шоу с выступлений дуэтов – финалист со своим наставником.- Он вообще не боится ничего, он рвет и мечет, доказывает все, на что способен. Я это приветствую, - хвалил перед финалом «Голоса-9» Дмитрия Венгерова его наставник Сергей Шнуров.У волгоградского певца и музыканта в финале шоу был второй порядковый номер. В первом выступлении Дмитрий спел вместе с Сергеем Шнуровым композицию «Просто» группировки «Ленинград». Правда, часть слов песни пришлось изменить под телевизионный формат. Вместо нецензурных фраз Венгеров и Шнуров пели «Как обалденно просто».Но это было только начало финала. В заключительной программе участники должны были показать весь свой максимум.- Выход в финал был тернист. В самых смелых своих мечтах где-то там на подходе к прямым эфирам я должен был остановиться. Но все получается гораздо лучше.Дмитрий Венгеров отметил работу в команде Сергея Шнурова. По его словам, наставник научил его одному правилу.- Либо ты выходишь и разрываешь, либо не надо браться.- В моей команде, мне кажется, он раскрылся. В финале он должен так жахнуть, чтобы во Владивостоке люди проснулись. Он будет большим артистом, - считает Сергей Шнуров.В первом сольном выступлении Дмитрий Венгеров снова исполнил рок-композицию в жанре хеви-метал. Под аккомпанементы оркестра он покорил зал песней «Я свободен» Валерия Кипелова и Маргариты Пушкиной. Венгеров взял не только своим исполнением, но и постановкой номера. Во время песни он начал парить над сценой.- Ребята, ну какой там Копперфильд. Одна веревка, один кусочек мыла, один Венгеров. И тютю – я свободен, - шутил после номера волгоградца ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев.После первых сольных выступлений из борьбы за победы выбыл Василий Пасечник. Остались трое – Аккуратов, Венгеров и Габбасов. А кто из них самый лучший в этом сезоне «Голоса» определяли телезрители, присылая SMS-сообщения за своего фаворита. Волгоград, конечно же, голосовал за Дмитрия Венгерова. Его же финальная песня в конкурсной программе шоу «Давай за», написанная Игорем Матвиенко для группы «Любэ». Но большинство зрителей поддержали не волгоградца. Но расстроенным он не выглядел. Дмитрий поблагодарил всех, кто делает шоу.- Мы здесь вчетвером пели, а человек 500 работали, чтобы это было возможным.Огромное им спасибо. Редакторы заставляют нас, творческих разгильдяев, делать все вовремя, точно, по регламенту.Отметим, Дмитрий Венгеров родился в Волгограде 30 марта 1987 года. Еще в школьные годы он пристрастился к музыке. И он решил посвятить жизнь творчеству. В 2009 году он закончил Волгоградский социально-педагогический университет по направлению Музыкальное образование. Во время учебы в вузе вместе с еще одной студенткой ВГСПУ Анной Крыльцовой он решил образовать группу «Точка G». Также в состав коллектива вошла Мария Карташова. И почти сразу же про трио услышала вся Россия. Они записали песню «Цветная любовь», которая попала в ротации радиостанций. А в 2011 году появился на свет сингл «Я убита, ты попал», в создании которого также участвовала известная волгоградская певица Ирина Дубцова. Дебютный и последний альбом «Точки G» вышел в 2013 году. Затем коллектив распался. Некоторые время Дмитрий Венгеров живет в Москве, выступает в рок-группе Vo.Da. В декабре у волгоградца вышла дебютная сольная песня «Надо». Шоу «Голос» Дмитрий Венгеров штурмовал в пятый раз. И только с этой попытки он добрался до финала. Сначала он был в команде Валерия Сюткина, но затем перешел к Сергею Шнурову.