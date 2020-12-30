Один день остался до нового 2021 года. Волгоградцы уже в предвкушении праздника. В новогоднюю ночь небо озаряют взрывы салютов и фейерверков, которые не все запускают на трезвую голову. Заместитель главного врача по оперативной работе Клинической станции скорой медицинской помощи Денис Козлов рассказал «Комсомолке», как жителям Волгограда и области не стать их «клиентом» во время праздников.АЛКОГОЛЬ И ПИРОТЕХНИКА НЕСОВМЕСТИМЫКто не взрывал в новогоднюю ночь фейерверки или петарды? Наверное, каждый. Но не все делают это по правилам, что приводит к неприятным последствиям. Особенно все храбры и ничего не страшатся «под градусом».- Пиротехника несовместима с употреблением алкоголя. К ее использованию нужно подходить с трезвой головой. Салюты нужно взрывать вдалеке от строений, домов, машин, хорошо закрепляя, - говорит Денис Козлов.Нельзя покупать пиротехнику, где попало. Приобретают эти изделия только в сертифицированных магазинах. И обязательно смотреть на срок годности. Купленный в прошлом году продукт использовать нельзя. Для начала почитайте на этикетке правила применения.ПЕТАРДЫ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКИУже в декабре на улицах слышны взрывы петард. Это веселятся дети и подростки. И каждый год в сводки попадают малыши, у которых эти изделия взрывались прямо в руках. Разрывы тканей, ожоги - приятного мало.- Нельзя доверять пиротехнические изделия детям, особенно дошкольного возраста. Разные случаи бывают. Дети пытаются направить на кого-то, бросить петарду под ноги, в животных или под машину, - подчеркивает врач скорой помощи. Он знает, что последствия от неправильного использования пиротехники тяжелые. Это травмы и ожоги рук, лица, глаз, волос. Ни одного Нового года без таких пациентов не обходится.КАК НЕ ПОДВЕРНУТЬ И НЕ СЛОМАТЬ НОГУ В ГОЛОЛЕДНа улице в Волгограде и области уже не первую неделю гололед. Чтобы ничего себе не повредить, совет один - внимательно смотреть под ноги.- Уже сейчас гололед, уже большое количество травм и ДТП. Ходите только там, где посыпано, а не где путь короче. Сократив путь, можно подвернуть или сломать ногу и провести каникулы не за праздничным столом, а на больничной койке.С ГОРКИ ПОД МАШИНУВзять ледянку или санки и пойти кататься с горки. Такое зимнее развлечение популярно среди детей и взрослых. Но здесь тоже будьте осторожны. Нельзя кататься там, где горка выходит на проезжую часть. Вроде совет очевидный, но трагедии не заканчиваются.- Рано или поздно это приведет к катастрофичным последствиям. А мам и пап привлекут к ответственности. С таких горок к нам попадают с очень серьёзными травмами – от переломов позвоночника, сотрясения мозга, открытых черепно-мозговых травм до переломов рук, ног, пальцев.ВМЕСТО КАТКА - НА ЕРИК- Зачем кататься по замерзшему озеру, когда есть много катков? – задается вопросом Денис Козлов. - Можно проехать несколько остановок на транспорте и спокойно покататься на подготовленных площадках, где соблюдаются все меры безопасности, работают дежурные службы.Действительно, многие семьи выезжают покататься на коньках с детьми и поиграть в хоккей, как только встал лед. Но только специалисты МЧС могут определить, безопасно наступать на такой лед или нет. Лучше не рисковать жизнью. То же касается и рыбаков.- В России очень распространена зимняя рыбалка. Любителей подледной ловли даже больше, чем летней рыбалки. Здесь спасти человека очень сложно. Нужно четко понимать, что несколько минут в холодной воде - и человека спасти уже очень тяжело, - Денис Козлов отметил, что в Волгограде были и случаи, когда погибали те, кто шел на помощь утопающему.Врач пожелал волгоградцам, чтобы во время праздников у них не было поводов вызывать «неотложку».- В конце этого тяжелого для медицины года хочу пожелать всем здоровья, хороших выходных и отсутствия пандемии. Как говорят на скорой помощи: Пусть у всех все будет хорошо, чтобы мы вам не понадобились.