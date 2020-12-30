В 2021 году в Волгограде планируют приступить к реконструкции улицы Латошинской в Тракторозаводском районе. Эту дорогу планируют не просто отремонтировать, а расширить с двух до четырех полос и сделать больше съездов. Проект реконструкции уже готов и вынесен на общественное обсуждение, каждый волгоградец может с ним ознакомиться. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.О необходимости полного обновления улицы Латошинской власти заговорили еще в 2018-м году, когда составляли проект реконструкции улицы Героев Тулы. Дело в том, что с новой улицы Героев Тулы (которую капитально отремонтировали в 2019-2020 годах) транспорт попадает на узкую улицу Латошинскую, и только потом на 3-ю Продольную магистраль. Улицу Латошинскую надо расширять однозначно. Вопрос был в другом: «Как это сделать?», ведь над ней проходят две магистральные водопроводные трубы. В этом и была основная загвоздка. Проектировщикам пришлось изрядно пошевелить мозгами, чтобы придумать, как не оставить людей без воды и расширить дорогу. На разработку проекта ушел год.- В проект несколько раз вносились изменения. Так, после обращений собственников участков в СНТ «Дзержинец», мимо которого проходит автотрасса, доработали проект планировки и межевания. В частности, увеличили количество съездов с основной дороги в дачные массивы в несколько раз - до 24, - рассказывают в мэрии.Проект предусматривает капремонт участка длиной 2,5 километра. Начнут с укрепления основания новой магистрали, затем уложат новое покрытие. После реконструкции магистраль будет четырехполосной, ширина каждой полосы для движения составит не менее 3,5 метра.Обещают сделать тротуары вдоль дороги (которых сейчас вообще нет), а также благоустроить прилегающую территорию.- Также в 2021-м планируют обновить участок улицы Шурухина, протяженностью порядка 200 метров. Дорогу также расширят с двух до четырех полос – общая ее ширина составит порядка 15 метров. И тоже сделают тротуары, - добавляют в администрации Волгограда.ВАЖНОПроект реконструкции улицы Латошинской выставлен на всеобщее обозрение в здании департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда, по адресу: ул. Порт-Саида, 7а.С 29 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года проходят общественные обсуждения этого проекта.Каждый ожжет внести свои пожелания и предложения.