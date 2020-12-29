Сфера ЖКХ для каждого региона имеет стратегическое значение. Поэтому ресурсоснабжающие организации никогда в накладе не останутся. В 2020 году из бюджета Волгоградской области в качестве компенсации выпадающих доходов поставщикам коммунальных ресурсов выделят почти миллиард рублей, если точнее – 929,5 миллиона рублей. Большая часть субвенций достанется волгоградским концессиям. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации региона. В следующем году ресурсникам планируют выделить всего 200 миллионов бюджетных рублей. Плюс к этому на 4,75% подорожает с 1 июля 2021 для волгоградцев электроэнергия, на 3,8% - вода и тепло.Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документ, ранее предусмотренные законом субвенции на возмещение выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций по итогам года перераспределили. Волгоградским ресурсоснабжающим организациям направят в 2020 году 545 миллионов 662 тысячи рублей, коммунальщикам Волжского – 143,8 миллиона, Камышина – 47,5 миллиона. Самые маленькие недополученные доходы вышли у коммунальщиков Серафимовичского района области – всего 82 тысячи рублей. А ресурсники Урюпинского, Новоаннинского и Руднянского районов и вовсе не получили субвенций.Напомним, по данным комитета тарифного регулирования население Волгоградской области до сих пор не полностью оплачивает расходы на коммунальные ресурсы, хотя их оплата отъедает от семейного бюджета приличные суммы. Чтобы не задирать еще выше тарифы на воду, газ, электричество и тепло для жителей региона, часть расходов ресурсников компенсирует областной бюджет.Тем временем, растет задолженность волгоградцев за коммуналку. Волгоградские \\"Концессии водоснабжения\\" и \\"Концессии теплоснабжения\\" даже вынуждены были объявить технический дефолт.