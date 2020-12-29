В дни новогодних и рождественских праздников 2021 года городские службы Волгограда будут работать в особом режиме. Как сообщили «КП-волгоград» в администрации города, чиновники в каждом профильном подразделении мэрии составят графики дежурств, а диспетчерские службы городских служб ЖКХ будут работать в круглосуточном режиме, как и дорожники, которые выйдут на уборку улиц в случае снегопада и гололеда. Мы собрали полезные телефоны - куда звонить, если случилось ЧП, коммунальная авария, отключили свет, остыли батареи или из крана не бежит вода.Куда звонить в Волгограде, если на новогодних праздниках 2021 случилось ЧП: единая дежурно-диспетчерская служба Волгограда -112 и (8442) 95-95-81; дежурный Службы спасения Волгограда – (8442) 78-62-68 и 089.Если произошла коммунальная авария, жители Волгограда могут позвонить в единую оперативно-диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ – (8442) 33-63-92. Работает она круглосуточно.Круглосуточно будут отвечать на звонки волгоградцев в новогодние праздники с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 и районные информационно-диспетчерские службы МБУ «ЖКХ»:Красноармейский - 67-70-67;Кировский - 45-29-83;Советский - 41-69-51;Ворошиловский и Дзержинский - 33-63-84;Центральный - 23-13-15;Краснооктябрьский - 73- 50- 82;Тракторозаводский - 70-10-26.Если возникли проблемы с холодной водой или канализацией, помогут службы «Концессии водоснабжения», телефон контакт-центра – (8442)99-67-96. Круглосуточно принимает звонки по вопросам горячего водоснабжения и отопления диспетчерская «Концессии теплоснабжения», центральная – (8442) 99-02-93 или по районам:Красноармейский – 59-81-27;Кировский и Советский – 59-81-22;Центральный и Ворошиловский – 59-81- 21;Дзержинский – 59-81-24;Краснооктябрьский – 59-81-71;Тракторозаводский – 59-81-19.Если возникли проблемы с вывозом мусора, ежедневно в новогодние праздники 2021 звонки принимает «Управление отходами - Волгоград» по телефонам: (8442) 23-23-23, 8-991-361-11-36. Все еще помнят, как только приступив к работе, региональный оператор по обращению с ТКО устроил в Волгограде мусорный коллапс.Если у вас возникли перебои с теплом, водоснабжением, то первым делом позвоните в свою УК или ТСЖ. Их телефоны должны быть на стендах в подъезде и в платежке за коммуналку.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый год 2021 в Волгограде: программа праздничных мероприятий. Куда сходить на зимних каникулах и где отметить праздник в Волгограде.Новогодние представления и спектакли в Волгограде: елки для детей и взрослых 2020 – 2021 (афиша).Где покататься на коньках в Волгограде и Волжском зимой 2020 - 2021 года (все катки, график, cтоимость, прокат)Куда пойти в новогоднюю ночь 2021 в Волгограде (что будет интересного).Как будет работать общественный транспорт в Волгограде в новогодние праздники.Автобусы в Волжском будут ходить всю новогоднюю ночь (расписание), а утром 1 января позже выйдут на линии.Как будут работать службы ЖКХ в новогодние праздники 2021 в Волгограде (полезный справочник).Волгоградцам разрешили новогодние утренники, но запретили корпоративы. По каким коронавирусным правилам будем жить на праздниках.