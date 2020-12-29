Каждый день Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в России публикует актуальные данные: как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, на утро 29 декабря в Волгоградской области зарегистрировано еще 271 случай заражения. Всего в регионе почти 35 тысяч жителей заболели COVID-19, в России – более 3 миллионов. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 29 декабря 2020 года.Вместе со статистикой заболеваемости растет и статистика по выздоровевшим. Так, 29 декабря выписали 274 пациента. Кто-то лечился в стационарах, другие амбулаторно, но все эти люди сегодня абсолютно здоровы – они получили отрицательные тесты на ковид. Число заболевших и выздоровевших практически сравнялось, что говорит о положительной тенденции. Однако есть еще и третья, самая неприятная статистика – летальные случаи.За сутки в Волгоградской области умерли 4 человека, всего коронавирус унес жизни 436 человек. В России за весь период от опасного вируса скончалось более 55 тысяч пациентов.Добавим, что волгоградцев просят не только соблюдать все профилактические меры (маски и перчатки в общественных местах), но и серьезно отнестись к празднованию Нового года: не собираться большими компаниями, поберечь свое здоровье.