Поддерживать веру в чудо и устраивать праздники для детей - добрая традиция, которой давно придерживаются волгоградские нефтяники. Каждый год ООО «РИТЭК» (дочернее предприятие ЛУКОЙЛа) организует новогодние представления и сказочные хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой для ребят. В этом году из-за пандемии массовые мероприятия ограничили, но дети без внимания и подарков не остались.Новогодние сюрпризы от РИТЭК получили дети из малоимущих и социально незащищенных семей, подшефных социальных учреждений, а также маленькие пациенты больниц. Ребятам из Волгоградской, Ульяновской и Самарской областей, Республики Татарстан нефтяники передали более 2000 подарков.Праздничные угощения и мягкие игрушки от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» передали в девять подшефных социальных учреждений и приютов Татарстана и ХМАО-Югры, Волгоградской и Самарской областей.Волшебство новогоднего праздника стало реальностью более чем для семиста детей. Порадовали сюрпризами и 450 маленьких пациентов областной детской больницы и онкодиспансера в Волгограде.