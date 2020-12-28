В нём говорится:«Уважаемый Виктор Александрович! Рад поздравить Вас с 75-летним юбилеем! В профессиональном сообществе страны Вас знают как компетентного руководителя, яркого представителя отечественной конструкторской школы. Ваш плодотворный созидательный труд, востребованная организаторская деятельность, искренняя забота о подготовке молодых квалифицированных кадров для оборонно-промышленного комплекса достойны самого глубокого уважения. От души желаю Вам здоровья, успехов и всего наилучшего», - говорится в поздравлении В.В. Путина .- Такое высокое внимание, внимание руководителя страны - безусловно, знак признания не только моих заслуг. Это важная оценка труда большого труда коллектива единомышленников «ФНПЦ «Титан-Баррикады», - подчеркнул В.А. Шурыгин, получив послание из Кремля.