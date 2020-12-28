Через три дня Новый год, а еще столько надо успеть – меню составить, продукты купить, наряд приготовить, дом украсить, отчеты -сдать…. В городе суета, на работе – аврал, в магазинах – ажиотаж. А тут еще коронавирус, и некоторые волгоградцы уже приближаются к нервному срыву. Выдохните и прислушайтесь к советам психолога из больницы №25 Волгограда Екатерины Башиловой. Она подготовила для вас несколько советов, которые помогут вам встретить Новый год легко и войти в 2021-й счастливыми.Итак, что же делать, чтобы праздники не обернулись для вас стрессом и разочарованием?СОВЕТ №1Многие пытаются сделать праздник «на отлично», из-за обилия планов и нехватки времени, может развиться предновогодний стресс. Поэтому планируйте все заранее. А еще лучше оставьте часть дел на новогодние «каникулы». Так вам удастся избавиться от предновогоднего стресса и не скучать в разгар праздничного отдыха.СОВЕТ №2Снижайте ожидания, чтобы не разочароваться, сохраняйте положительные эмоции, чувство радости и веселья.Встречайте Новый год там, где вы сами хотите, и с теми людьми, что вам симпатичны. Не бойтесь сказать «нет» тем приглашениям или просьбам, что вас утомляют или не нравятся. Если вы будете стремиться оправдать чьи-то ожидания (но не ваши), то встретить Новый год счастливо будет сложно.И позвольте вашим близким, особенно взрослым детям, встречать Новый год так, как они хотят.СОВЕТ №3Устраивайте себе передышки: остановитесь, вздохните полной грудью. «Поймайте мгновение», ощутите его всем своим телом.Создайте себе праздничное настроение: например, купите себе что-то, сходите, куда мечтали, но не решались, нанесите долгожданные визиты и так далее.СОВЕТ №4Будьте готовы к неожиданностям. Если вдруг Новый год прошел не совсем так, как вы планировали – не переживайте, ведь впереди еще другие праздники.Воспринимайте неудачи со знаком плюс – ищите положительные стороны, будьте гибкими.СОВЕТ №5Обязательно вспомните радостные моменты уходящего года. Поблагодарите себя, близких, судьбу за все счастливые моменты, подарки жизни. Похвалите себя!И распишите ваши планы и желания на следующий год, как можно более конкретно, детально. Так они непременно сбудутся!Счастливого Нового года!