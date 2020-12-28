На новогодних каникулах одним из самых популярных времяпрепровождений является поход в кино. В начале января как обычно у касс длинные очереди и переполненные залы. Но в этот раз все будет иначе из-за коронавируса и ограничений по нему. Заполняемость залов не должна превышать 50% от общей вместимости, а про ношение масок и перчаток лишний раз говорить не приходится. Кстати, стоимость билетов в волгоградских кинотеатрах немного упала. В 2020 году их цена снизилась на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Данные подготовил Волгоградстат ко Дню кино, который отмечается 28 декабря. Средняя цена одного билета сейчас 236 рублей. С марта по ноябрь залы были закрыты. А после открытия в ноябре кинотеатры региона за месяц заработали 20,4 миллиона рублей. Наверняка, сети хотят получить хорошую выручку во время праздников. Но с соблюдением всех требований.Некоторые кинотеатры, чтобы избежать наплыва посетителей, уже начали продавать через свои сайты и приложения билеты на январские сеансы. Также можно приобрести попкорн и напитки.- Новогодние праздники - это «высокий» сезон», - рассказали «КП-Волгоград» в сети «Киномакс». - В кино ходят все. Даже те, кто обычно не ходит.Поэтому если вы хотите попасть в кино, то покупайте билеты заранее и онлайн.- Для экономии вашего и нашего времени и во избежание очередей, покупайте билеты на нашем сайте, - обратился к киноманам и «Синема 5».Среди всех кинотеатров Волгограда, уже открыли продажу на праздники в «Киномаксе». Можно выбрать любой день и любой фильм, который будет в прокате. До 6 января опубликовал расписание фильмов «Гиппопо». На некоторые январские новинки можно уже сейчас купить билеты в «Синема 5».ЧТО ПОСМОТРЕТЬВо время пандемии коронавируса производство фильмов несколько снизилось. Новинок выходит меньше. И выбор не такой уж и большой. В начале января выйдут 3 фильма, на которые уже можно сделать заказ билетов.«Последний богатырь: Корень зла» - это продолжение популярного приключенческого фильма. Три года назад «Последний богатырь» полюбился зрителю и сделал внушительные сборы – более 1,5 миллиарда рублей. На этот раз Иван примет участие в Богатырских играх, а также снова будет спасать Белогорье. Премьера – 1 января.«Конь Юлий и большие скачки» - и еще одна отечественная сказка, только уже в формате мультфильма. Десятая картина из цикла о приключениях «Трёх богатырей». Уже традиция ходить на них в кино на Новый год. Новый мультфильм расскажет о борьбе за любовь коня Юлия к королевской кобыле по имени Звезда. Премьера – 31 декабря.«Чудо-Женщина 1984» - вторая часть супергеройского фильма по комиксам «DC Comics». Диана Принс снова будет противостоять коварному злодею в охоте за волшебным кристаллом. 7 января фильм выйдет на экраны только в формате IMAX. В широком прокате он с 14-го числа.Также никуда не уйдут из проката фильмы, которые вышли на экраны в декабре - «Семейка Крудс: Новоселье», «Серебряные коньки», «Обратная связь» и «Огонь».