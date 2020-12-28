В октябре соцсети облетело видео, на котором БМП-3 упрямо таранит забор аэропорта Волгограда. Военный-контрактник, управлявший боевой машиной пехоты, оказался пьян. Волгоградский гарнизонный суд оштрафовал его на 30 тысяч рублей и лишил водительских прав.Как установил суд, проходивший службу по контракту Александр Ж. в пьяном виде протаранил окружавший территорию аэропорта бетонный забор, потом проехал еще около полутора километров. Остановился БМП-3 только тогда, когда в баке полностью закончилось топливо. Набедокурившего контрактника задержала служба безопасности Международного аэропорта Волгограда. По данным экспертизы, в крови военнослужащего обнаружили 0,71 промилле алкоголя. Как признался сам горе-вояка, пил он не только перед, но и во время этого заезда.- Постановлением суда военнослужащий признан виновным в административном порядке - по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»), - рассказала «КП-Волгоград» руководитель пресс-службы Волгоградского гарнизонного суда Анна Чиженко.Однако сразу после происшествия в пресс-службе ЮВО заявили, что «механик-водитель одной из бронемашины не справился с управлением».