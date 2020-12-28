Прирост новых случаев коронавируса в Волгоградской области застыл примерно на одном уровне. От 270 до 280 положительных тестов ежедневно фиксируется в регионе. Эта динамика сохранилась и сегодня. 28 декабря в Волгоградской области коронавирусом заболели 274 человека. За всю пандемию ковид подхватили уже 34 604 волгоградца, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По стране в понедельник выявили 27 787 случаев COVID-19 в 84 регионах. Умерли за последние сутки 487 человек. 6 летальных исходов в нашем регионе. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 28 декабря 2020 года.Коронавирус остается смертельной болезнью. К сожалению, не всем удается справиться с ней. За последние сутки в регионе еще 6 человек умерли от осложнений ковида. Всего же пандемия унесла жизни уже 443 пациентов из Волгоградской области.Высокая цифра и тех, кому удается победить коронавирус. За последние сутки в Волгоградской области выздоровели 266 пациентов. С марта с ковидом справились 32 853 волгоградца.Через несколько дней наступит Новый год. Его советуют встретить по-особенному: в небольшом семейном кругу, без больших компаний. С таким обращением к волгоградцам выступили медики Михайловской ЦРБ, которые работают в красной зоне инфекционного госпиталя. Они присоединились к всероссийскому флешмобу «Не встречайте Новый год с нами и COVID-19».