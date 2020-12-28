Волгоградец Денис Лагутин стал обладателем «Бриллиантовой совы» в финальной игре 2020 года в «Что? Где? Когда?». Этот приз вручается лучшему игроку сезона. В финале Денис Лагутин выступил в составе команды Алеся Мухина, которая победила телезрителей со счетом 6:4. Всем знатокам вручили «Хрустальное гнездо».Денис Лагутин дал правильную версию при счете 4:4. Вопрос был про значок в черном ящике, который вручают знатоку за самый яркий ответ года. При этом волгоградец во время обсуждения вопроса с командой предложил свою версию уже на исходе минуты.Для Дениса Лагутина этот год в «Что? Где? Когда» начался сложно. Он остался без команды. Однако осенью он стал участником коллектива Алеся Мухина и впервые в своей жизни сыграл в финале года. Но своей игрой он заслужил признания клуба, который признал его лучшим в сезоне.- Сейчас какое-то максимальное опустошение. Какая-то невероятная драматургия, невероятная в плане своей слащавости и голливудскости. У меня 2020 года складывался супер удачно. И это сейчас не просто вишенка на торте, а квинтэссенция всего хорошего, что со мной в этом году произошло. И вообще не понятно, как это происходит, - такими впечатлениями после финала года делился волгоградец в аккаунте «Что? Где? Когда?» в Instagram.А социальные сети Дениса Лагутина переполняются поздравлениями.«Денис, поздравляю! Очень серьезная награда!»«Заслуженная награда! И не надо скромничать! Молодец!»«Какой же молодец!!!! Восхищена и поздравляю»Денис Лагутин родился в Волгограде, где он закончил Волгоградский государственный университет. Свою жизнь он связал со спортивным маркетингом. В этой сфере он работал в баскетбольном клубе «Красный Октябрь» из родного города, а также в баскетбольных «Локомотиве-Кубани» и «Зените». Сейчас он директор по маркетингу в футбольном клубе «Динамо» из Москвы.