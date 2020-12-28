Несмотря на непростую ситуацию с пандемией в театрах города начались новогодние праздничные представления для детей (разумеется, с соблюдением всех санитарных мер). В Царицынской опере детям покажут музыкальную сказку «В поисках Снегурочки», казачий театр покажет детворе на каникулах премьеру спектакля «Незнайка и его друзья». В ТЮЗе ребят ждут любимые сказки «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Щелкунчик» и «По щучьему велению», театр кукол покажет малышам спектакль «Медведь, который не верил в Деда Мороза».А артисты Волгоградского молодежного театра в канун Нового года подготовили для маленьких гостей любимую волшебную сказку «Морозко». Это дивная сказка о противостоянии добра и зла знакома каждому. Даже если родители и читали ее своим детям, то в театре их ждала совершенно другая история.Таинственный и добродушный персонаж спектакля Морозко, наблюдающий за людьми, благодаря которому справедливость, конечно же, восторжествовала. В постановке много юмора, современных шуток и волшебства. Скучно не было ни детям, ни взрослым.Ребята больше часа смотрели спектакль, не отрывая взгляд от сцены, а после юных зрителей ожидал приятный сюрприз. Все дети, присутствовавшие в зрительном зале Молодежного театра, получили новогодние подарки от Олега Савченко. Сладкие наборы мальчишкам и девчонкам вручил дедушка Морозко.