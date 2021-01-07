Чиновники Волгограда официально утвердили новые названия девяти остановкам общественного транспорта. Некоторые из них переименовали, чтобы они не дублировали другие, некоторым присвоили названия, которые уже бытуют среди горожан (так сказать присвоили им народные имена). Об этом «КП-Волгоград» рассказали в мэрии.В частности, остановку «Магазин «МАН» в Тракторозаводском районе Волгограда переименовали в «Улица Гидростроителей». А все потому, что магазина там с таким названием уже нет, и надо было актуализировать название.Остановку «Кинотеатр «Старт» переименовали в «Улица Генерала Батова».В Дзержинском районе сменили название остановки «Комплекс Русь», отныне это пункт «Волгоградский мясокомбинат».Переименовали и остановку «Кинотеатр «Родина» в Центральном районе. Теперь она называется «ЦКД «Родина».А остановка «Медицинская академия» теперь «Медицинский университет».В Советском районе сменили название остановочного пункта на Университетском: вместо «Кинотеатр «Нефтяник» теперь «Стадион «Нефтяник».Остановка «Кинотеатр «Авангард» в Кировском районе отныне называется «ЦКД «Авангард».В Красноармейском районе изменили название сразу двух остановок: вместо «Магазина «На троих» теперь «Улица Удмуртская», а вместо «Кинотеатра «Юбилейный» - «Комплекс «Юбилейный»Кроме того, многочисленные остановки, которые волгоградцы называли просто «Дачи», теперь в официальном документе носят названия соответствующих СНТ.- Данные изменения в ближайшее время внесут в карты маршрутов общественного транспорта, который ездить через указанные остановки. Администрация Волгограда направила в транспортные предприятия извещения о том, что надо переделать данные на автоинформаторах, объявляющих остановки во время движения общественного транспорта, - уточняют в мэрии.