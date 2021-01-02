Начало 2021 года у волгоградских врачей выдалось трудным: за два дня число новых пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, превысило пятьсот человек. На утро 2 января 2021 года, по информации портала «Стопкоронавирус», ковид обнаружили еще у 268 волгоградцев (в первый день января – у 278 человек). Всего в Волгоградской области почти 36 тысяч зараженных с начала пандемии. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 2 января 2021 года.На сегодняшний день в стационарах и амбулаторно лечатся около полутора тысяч волгоградцев. Врачам удалось полностью вылечить более 34 тысяч пациентов с ковидом. Но медикам, несмотря на нечеловеческие усилия, не всегда удается спасти заболевших: 2 января 2021 года умерли еще 6 человек, всего 470 погибших.Отметим, в регионе действует масочный и перчаточный режим в общественных местах. Праздники лучше отмечать дома в семейном кругу, не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких.