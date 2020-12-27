В ближайшие три года Волгоградская область получит около шести миллиардов 100 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство и ремонт дорог. Соответствующий документ, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, опубликовали 27 декабря на сайте кабмина. Во все регионы правительство направит в течение трех лет более 172,3 миллиарда рублей. Как сообщает пресс-служба кабинета министров, федеральное финансирование позволит регионам создать современную и качественную дорожную инфраструктуру, а также внедрить интеллектуальные транспортные системы.В рамках целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» федерального проекта «Развитие транспортной системы» в 2021 году региону выделят 2 миллиарда 281 миллиона, в 2022-м – 620 миллионов, а в 2023-м – 2 миллиарда 100 миллионов рублей.Из нераспределенного резерва иных межбюджетных трансфертов для выполнения нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в следующем году правительство предоставит Волгоградской области 240 миллионов рублей.На внедрение интеллектуальных транспортных систем Волгоградская область получит по 300 миллионов в течение следующих трех лет. Технологии позволят в автоматическом режиме управлять дорожным движением в городах региона. Ранее «КП-Волгоград» публиковала, где в Волгограде и Волжском уже стоят «умные» камеры, которые ведут метеонаблюдение и мониторят движение на магистралях.