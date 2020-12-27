Ежедневно коронавирус поражает все большее число людей. Заболеваемость ниже определенного уровня не опускается. 27 декабря в Волгоградской области выявили 278 новых случая COVID-19. Цифры не рекордные, но близкие к этому. За всю пандемию ковид подхватили уже 34 330 человек, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По всей России за последние сутки заразились 28 284 жителя 85 регионов. С марта болезнь подхватили уже более трех миллионов россиян. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 27 декабря 2020 года.Не снижается смертность от COVID-19. В Волгоградской области в воскресенье подтвердили 4 летальных исхода от осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция. Всего жертвами пандемии в регионе стали уже 437 человек.Все большее число волгоградцев справляются с болезнью и завершают лечение с выздоровлением. За сутки выписка из ковидных больниц составила 270 человек. С марта от коронавируса вылечились 32 587 жителей Волгоградской области.COVID-19 продолжают подхватывать люди абсолютно разных профессий и возраста. Под сильнейшим ударом врачи. Накануне стало известно о том, что коронавирус подхватила врач-анестезиолог Калачевской ЦРБ Татьяна Ревва, которая в начале пандемии жаловалась, что больница не готова к борьбе с вирусом.