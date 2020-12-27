Минувшая ночь 27 декабря выдалась неспокойной для волгоградских пожарных. В 1.53 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в Краснооктябрьском районе Волгограда. Горел вещевой рынок на улице Титова. На место выехали подразделения первого отряда Федеральной противопожарной службы регионального Главка МЧС. Всего с огнем на площади около одной тысячи квадратных метров боролись 54 пожарных и 18 единиц техники. Локализовать горение удалось в 3.10. а еще через полчаса спасатели ликвидировали открытое горение.Но еще более трех часов ушло у огнеборцев, чтобы полностью справиться с пожаром. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, полностью огонь на рынке на улице Титова потушили в 6.47. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной для крупного ночного пожара. По предварительной информации никто не погиб и не пострадал. А предприниматели теперь подсчитывают убытки.