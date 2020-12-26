Елена Исинбаева решилась на авантюру. Побывав в роли члена жюри на «Ледниковом периоде», она решила и сама встать на коньки. Уж очень часто ее упрекали в предвзятом отношении к участникам шоу, говорили, мол, сама бы попробовала. И она попробовала.«Это сложно, но возможно. И моя авантюра получилась даже лучше, чем я могла ожидать», - заинтриговала на днях в своем инстаграме Елена Исинбаева.И вот сегодня, 26 декабря 2020-го, в финальном выпуске телешоу спортсменка показала превосходный танец в паре с Ильей Авербухом.«Мое показательное выступление – это принятый вызов многих участников шоу, а также моих «добрых» подписчиков. Мое показательное выступление – доказательство того, что если чего-то хочешь, то обязательно добьешься. Сила в нас самих, в наших мыслях и голове. Главное – вера в себя, ну и грамотный наставник рядом», - написала Исинбаева.Елена доказала всем, что олимпийским чемпионкам все подвластно. Вот и ее коллега Алина Загитова покорила еще один олимп: она стала лучшей телеведущей 2020 года.«Поздравляю тебя, милая Алина, с дебютом! Было сложно, но ты справилась! Уверенна, ты станешь лучшеи и в профессии «спортивная журналистика». И может быть однажды, возьмешь интервью у моей Евы, после победы на Ролан Гаррос», - поздравила Елена Исинбаева Загитову с еще одной победой.«Ледниковый период-2020» завершился. Победителями в этом сезоне стали пара - Ольга Кузьмина и Александр Энберт.«Это были увлекательные три месяца. Были споры и разногласия, были радость и слезы, но я очень рада, что в итоге, победила любовь и дружба!» - отметила после финального выпуска ИсинбаеваИ пожелала всем творческих и спортивных успехов в 2021 году.