Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по территории Волгоградской области. Ежедневный прирост – почти по три сотни заболевших. На утро 26 декабря 2020 года по оперативным данным ИЦК, в регионе выявлено 282 новых случая. Всего в регионе почти 35 тысяч инфицированных. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 26 декабря 2020 года.Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, растет и число летальных случаев. Только за сутки умерли 6 жителей региона, всего с момента пандемии ковид унес жизни 433 человек.При этом растет и число выздоровевших. Врачи Волгоградской области делают все, чтобы поступившие пациенты с диагнозом COVID-19 побороли опасный вирус. За сутки домой выписали 282 человека. За все время медикам удалось благополучно вылечить более 32 тысяч пациентов..