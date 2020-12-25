В выставочном зале музея Машкова на Чуйкова, 37, открылась выставка «От Арктики до Антарктики». Это не просто выставка, а просветительский проект, который подготовили Волгоградский музей изобразительного искусства и Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) в год 200-летия открытия Антарктиды российской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.- Выставка знакомит не только с фондами нашего музея, где представлены живопись, графика и декоративно-прикладное искусство, но и с удивительными документами из частных коллекций. Это всегда очень интересно, - отмечает директор музея Машкова Варвара Озерина. - Выставка рассказывает о двух полюсах, об их экосистеме, о героях, которые их покоряли, о мужестве и о том, как хорошо быть путешественником.Часть экспонатов предоставил депутат и побывавший во многих странах путешественник Олег Савченко, который покорил семь высочайших вершин мира и всюду разворачивал флаг Волгоградской области:- Я там был. В Антарктиде очень сложные, нечеловеческие условия, которые страшно даже представить. Запредельные температуры, жуткий климат. Мы постоянно говорим, что такое самоидентификация русского человека. Это не только боевой подвиг, достижения в строительстве. Я побывал в огромном количестве стран, и везде есть образ русского духа. Это тот символ, которые нам дали и Беллинсгаузен с Лазаревым, когда открыли Антарктиду. Представьте, в те годы были еще деревянные суда. И в этих жесточайших условиях люди шли к своей цели несмотря ни на что. Это как раз то, что нужно сегодня нашим школьникам, нашим будущим поколениям, чтобы они не потеряли эту волю, желание к победе, к успеху. К тому, чтобы гордо нести не только свое имя, как первооткрывателя, как лидера, а в целом гордость за страну, которая стоит за спиной, которая готова к таким открытиям, готова быть лидером во всем.ЧИСТЕЙШИЙ ВОЗДУХ, МИНУС 70 И ВИДИМОСТЬ НА 160 КИЛОМЕТРОВОлег Савченко поделился своими впечатлениями от покорения Антарктиды:- Добраться на пик Винсон можно только на самолете Ил-76, который садится на большое озеро. Пилоты там русские, тормозной путь невозможно предугадать, другие летчики не берутся. Полет над Магеллановым проливом – это американские горки. Посадка, когда на тебя надвигаются горы, а ты понимаешь, что самолет не тормозит, потому что он на льду. Это, конечно, впечатляет. А дальше - 160 километров видимость. Чистейший воздух. Там не бывает осадков, поэтому тот снег, по которому ходишь, – это иней, которому миллионы лет. Температура – минус 70 градусов, ты постоянно чувствуешь недостаток кислорода, там все дается тяжелее. В таких условиях покорять и открывать Антарктиду – это тоже подвиг. Но с точки зрения экологии это чистейший континент, тот идеал, к которому нужно стремиться.Долгими полярными ночами невозможно заснуть, потому что светит яркое солнце.- И ты понимаешь, что ты ходишь вверх ногами по сравнению с друзьями и близкими, которые находятся сейчас в России. Представляешь себе, как это выглядит, и понимаешь, какой маленький земной шар, и в то же время, какой он огромный, как нужно его беречь, - отмечает Олег Владимирович. - В тот момент я решил покорить все, о чем мечтал.«НУЖНО МЕЧТАТЬ И ВЕРИТЬ В СВОЮ МЕЧТУ»Проект «От Арктики до Антарктики» интерактивный. Для детей здесь подготовили онлайн занятия и видео-уроки.- Самое важное, что это будет просветительский, познавательный проект для подрастающего поколения, потому что аспект гражданского героизма для сегодняшних подростков имеет непреходящее значение, - отметил полномочный представитель ОСИГ В ЮФО Игорь Дрегваль.Гостей поприветствовала вице-президент ОСИГ Наталия Осипова - полярник, вторая женщина в мире, которая непрерывно провела в Антарктиде полтора года. Она отметила, что человеку для развития необходимо посмотреть много достопримечательностей, которых немало и в нашей стране.- Путешествуйте, мечтайте, потому что это приводит к очень важным открытиям, - подчеркнула Наталия Осипова.По словам Олега Савченко, чем больше будет таких выставок, тем больше будет молодежи, которая будет ставить перед собой высокие цели.- Ровно 200 лет назад Беллинсгаузен и Лазарев открыли новый континент. И именно на этом примере мы можем показать мини-картину мира. Антарктида сегодня поделена на зоны. Каждой стране мира принадлежит маленький кусочек. Все они живут по конвенции, по которой все обсуждается и решается коллегиально. Все страны живут мирно, не споря, ничего не деля, двигаясь к одной цели – познать этот сложнейший континент, которые подарили нам два отважных человека. Двух-трех жизней не хватит, чтобы посмотреть весь мир. И познавать все новое - вот ради чего, наверное, и нужно мечтать и верить в свою мечту, быть целеустремленным. Вот это я хотел бы донести школьникам, студентам, нашим молодым людям. И я уверен, что впереди нас ждут такие же открытия и подвиги наших земляков в будущем.