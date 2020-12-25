В Волгоградской области число новых случаев COVID-19 не снижается. На протяжении двух недель кряду ежедневно заболевают более 260 человек. 25 декабря очередные рекордные цифры за всю пандемию. Коронавирус подтвердился у 279 жителей Волгоградской области. Болезнь не ослабевает. С марта заразился уже 33 771 волгоградец, сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По всей стране ковид сегодня подтвердили 29 018 россиянам в 85 регионах. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 25 декабря 2020 года.Коронавирус очень коварен. Невозможно предугадать, как он будет протекать у того или иного человека. К сожалению, продолжаются смерти от осложнений, вызванных COVID-19. 25 декабря ковид стал причиной смерти у пятерых жителей Волгоградской области. По официальным данным, за всю пандемию скончались 427 пациентов.У большинства волгоградцев коронавирус протекает в легкой или средней форме. Они завершают лечение с выздоровлением. За последние сутки получили выписки и закрыли больничные листы 262 жителя региона. Всего вылечились 32 035 волгоградцев.