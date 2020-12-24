Сегодня Сбер – это не просто банк. Компания предоставляет массу услуг за пределами банковского рынка.- Сбер - это целая экосистема, направленная на то, чтобы сделать жизнь наших клиентов максимально удобной и комфортной, - отметил управляющий Волгоградским отделением Сбербанка Евгений Воеводин.Характерно, что большую часть своих потребностей клиенты Сбербанка сегодня могут удовлетворить онлайн: Для них открыты услуги по доставке продуктов (СберМаркет) и посылок (СберЛогистика), развлечения (Окко, СберЗвук), подбор недвижимости (ДомКлик) и масса других сервисов. Но, пожалуй, самой востребованной услугой, которую Сбер предложил жителям области в период пандемии, стали дистанционные консультации с врачами через сервис СберЗдоровье. В работе «горячей линии» были задействованы около 400 врачей, которые отвечали на волнующие людей вопросы.- Мы активно включились в этот процесс, чтобы наши клиенты чувствовали себя в безопасности, и ни на день не останавливали работу, - подчеркивает Евгений Воеводин.В качестве главной задачи Сбербанк сегодня ставит перед собой расширение отраслей, в которых компания будет развивать цифровые технологии. Набор сервисов и предложений от Сбербанка множится ежегодно, причем как для частных и бизнес-клиентов, так и для государственного сектора.В 2020 году банк продолжил свое участие в финансировании инвестиционных проектов по госпрограммам. Малому бизнесу в рамках государственной программы поддержки было предоставлено более 1,5 тыс. льготных кредита под 2% на общую сумму 1,38 млрд рублей.Также, в регионе при поддержке Сбербанка сегодня возводится 10 жилых домов, общей площадью 72,6 тыс. кв. м, объём действующих строительных кредитов составляет 2,18 млрд рублей.Около 43,6 млрд рублей компания инвестировала в сельское хозяйство, торговлю и химическую промышленность. В этом году прошли сделки по лизингу медоборудования на 650 млн рублей для КБ СМП №7 Волгограда и предоставлению банковской гарантии на строительство онкодиспасера в размере 472 млн рублей. Еще 19,5 млрд рублей было направлено на погашение дефицита бюджета Волгоградской области.И конечно, особое внимание ПАО Сбербанк уделяет так называемым ESG-факторам (Environmental, social and corporate governance), т.е. социальным, экологическим и этическим принципам ведения бизнеса и корпоративного управления. Такой подход включает и зеленое финансирование, и управление соответствующими рисками, и вопросы, связанные с минимизацией собственного воздействия на окружающую среду, и инклюзивность, и многое другое.- Это неравнодушная позиция каждого сотрудника и коллектива в целом, - подчеркивает Евгений Воеводин. - Мы сейчас переоцениваем все процессы, в первую очередь, как мы работаем с теми же отходами. В этом году собрали и отправили на вторичную переработку 12 тонн бумаги и 730 кг пластика, работали с утилизацией отработанных батареек – в офисах стоят специальные урны.Коллектив Сбербанка активно участвует в волонтерских движениях: высаживает деревья, ухаживает за бездомными животными, присматривает за памятниками войны, помогает детским домам.- Хотим двигаться в сторону сохранения лесов, Волги. Много направлений, в которых мы можем помочь и региону, и будущим поколениям. Для себя мы ставим задачу стать драйвером в продвижении этой идеи.