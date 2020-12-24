Основная цель акции – приобщить бизнес к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне. Благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально ответственному бизнесу, социальному волонтёрству инициатива позволит помочь большему количеству людей.«Акция будет проходить постоянно. Первый сбор мы организуем к Новому году для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Присоединиться к инициативе #МойбизнесПомогает легко - достаточно принести новогодний подарок в наш центр», - отмечает директор центра «Мой бизнес» Артем Панкратов.В Центре «Мой бизнес» организована точка сбора по адресу: г. Волгоград, проспект им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, д. 3, в холле 1 этажа.Сбор действует до 30 декабря включительно.Мы разместили бокс, в который вы можете оставить сладкий подарок, добрую книгу или игрушку для ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. По вашему желанию вы можете прикрепить к подарку открытку с пожеланием.В Новогодние праздники мы передадим ваши подарки детям, которые лишены родительского тепла или просто забыли, что такое подарки и сладости.Главная цель инициативы #МойбизнесПомогает – развить культуру благотворительности среди предпринимателей и поддержать их деятельность в помощи нуждающимся гражданам.За более подробной консультацией обращайтесь по телефону: 8-800-302-3-203.На правах рекламы.