Выбираем кроссовер GEELY: Emgrand X7 или Atlas?Выбрать машину из семейства кроссоверов Geely – задача достаточно сложная: автомобили унифицированы и конструируются на единой мобильной платформе, что определяет сходство моделей SUV бренда. Если сравнивать «паркетники» Atlas и Emgrand X7, то следует отметить: это две достаточно свежих модели, которые появились на мировом рынке с полным комплектом современного оборудования и технологических новинок и конструировались итальянскими и шведскими специалистами.Чего ожидать от этих машин? Atlas появился в 2018 году, а до этого обкатывался и модифицировался с 2015 года под китайским «именем». Geely Emgrand X7 имеет более длинную историю: изначально был выпущен в 2011 году, и затем был усовершенствован и адаптирован к современным требованиям. Оба кроссовера были адаптированы к российскому климату и периодически доукомплектовывались наборами полезных опций. Частично эти опции дублированы, но так как Atlas считается «старшим братом», он немного богаче по комплектациям и динамическим характеристикам, а заодно — чуть проще и дешевле.Atlas и Emgrand X7: общее и разноеПо большому счету, сравнивать Atlas и Emgrand X7 сложно, так как общих черт у них больше, чем различий. Тем не менее, они, хоть и незначительные. Попробуем сравнить динамические характеристики и функционал машин, чтобы оценить возможности каждого паркетника.Платформа. Оба кроссовера созданы на шведской мобильной платформе CMA (Compact Modular Arhitecture) от Volvo, которая специально спроектирована для компактных автомобилей, оба заявлены именно как «5-дверные компактные городские кроссоверы», имеют современный и достаточно брутальный экстерьер.Но Atlas считается «старшим братом», а потому чуть тяжелее на 235 кг (1795 против 1560 кг) и устойчивее — колесная база на 9 мм шире (2670 мм). А вот общие габариты кузова у «Атласа» меньше: он короче на 25 мм, уже на 3 мм и ниже на 13 мм. Несущественно, но в условиях городского маневрирования и скользкого дорожного покрытия масса машины и эти сантиметры решают многое.Двигатели и трансмиссия. Под капотом у паркетников разница ощутима: «Атласы» комплектуются двумя видами атмосферников на 2.0 (139 л.с.) и 2.4 (149 л.с.) литра, а также турбированным 1.8Т (184 л.с.). Двухлитровый мотор работает в паре с механической 6-ступенчатой трансмиссией, два других движка — с 6-ступенчатым «автоматом». Низкошумные двигатели с цепной передачей стандарта Euro 5 достаточно экономичны (средний расход топлива — 6.2 — 12.5 литра) и способны разогнать машину до 185 км/час.Моторы Emgrand X7 – облегченные и экономичные атмосферники объемом 1.8 (131 л.с.) и 2.0 (139 л.с.) литра с регулировкой фаз газораспределения и цепным ГРМ-приводом, комплектующиеся 5-ступенчатой МКПП и 6-ступенчатыми DSI с гидротрансформатором. Расход топлива практически идентичен потреблению Atlas – 7.7-12 литров, а крейсерская скорость — до 175 км/час.Как видите, Atlas немного мощнее и динамичнее, а Emgrand – несколько экономичнее, тише и стабильнее в работе.Подвеска. Здесь, пожалуй, преимущество за «Атласом», так как его модификации комплектуются передним и полным приводом 4WD, в то время, как Emgrand X7 – сугубо переднеприводной, и это важно для проходимости машины в условиях передвижения по пересеченной местности. Полный привод BorgWarner доработан и настроен британской MIRA, удобен, безотказен и хорошо удерживает машину на дороге при маневрах.Подвеска у обоих кроссоверов идентична: независимый McPherson спереди и независимая многорычажная сзади. Мягкость хода, легкое преодоление препятствий, отсутствие вибраций и тряски характерны обеим машинам, но есть нюанс: клиренс у Emgrand на 15 см меньше (175 против 190 мм), что имеет решающее значение для автолюбителей, живущих в сельской местности или часто сталкивающихся с дорогами плохого качества.Водительский комфорт. Оба кроссовера позиционируются как «современные умные автомобили» и комплектуются внушительным пакетом опций комфорта, делающих управление машиной более удобной и безопасной. В частности, и у Atlas, и у Emgrand X7 установлены:- круиз-контроль с поддержкой автоматического контроля и регулировки скорости движения;- 4 камеры заднего вида и датчики парковки для маневров на автостоянке и контроля слепых зон;- система TMPS (контроль давления в шинах авто) с сигнализацией отклонения от нормы;- двухзонный интеллектуальный климат-контроль с автоматической регулировкой температуры воздуха;- ортопедические сиденья из искусственной кожи с 6 режимами регулировки и подогревом (в Atlas – передний/задний, в X7 – передний).Кроме того, в каждом из кроссоверов установлена цифровая безстрелочная панель управления с многофункциональным LCD-дисплеем (Atlas – 7`, X7 — 9`) с встроенной интеллектуальной 3D-навигацией.«Атлас» также дополнительно комплектуется системой 2-режимной регулировки рулевого управления («комфорт» и спорт»), системой очистки воздуха в салоне (с опцией оценки качества наружного воздуха), автоматическими стеклоочистителями с датчиками погоды, возможностью подключения к сети 3G и внутренним Wi-Fi в салоне, а также подключением смартфона к бортовому компьютеру (помощник Siri).Emgrand X7 дополнительно комплектуется системой PEPS (бесключевой доступ/запуск), электронным ключом с иммобилайзером, системой регулировки зеркал заднего вида и электростеклоподъемниками во всех комплектациях.Системы безопасности. Китайские кроссоверы в последние годы комплектуются полным пакетом систем защиты водителя и пассажиров от аварийных ситуаций. Кроссоверы Geely Atlas и Emgrand X7 прошли краш-тесты C-NCAP и отмечены 5+ звездами безопасности, что считается лучшим результатом для автомобилей SUV-класса.Обе машины имеют кузов из облегченной оцинкованной стали повышенной прочности, который проходит фосфатирование и воскование, что дает надежную механическую и антикоррозионную защиту (гарантия на 5 лет). Усовершенствованная система безопасности BOSСH ESС укомплектована:- опциями контроля и предотвращения аварийных ситуаций, заносов, наезда на неожиданные препятствия;- автоматической защитой от скатывания на наклонной плоскости AutoHold и контролируемого спуска с горы HDC;- интеллектуальной функцией переключения дальнего/ближнего света в зависимости от времени суток, освещенности и видимости дороги;- комплектом из 6 подушек безопасности.Дополнительно Atlas укомплектован системой предупреждения о сходе с полосы движения (контроль полосы) и контролем аварийности езды в городских условиях, а также прошел испытания на эксплуатацию в экстремальных температурных условиях (-40+70С). В целом же, у которого из кроссоверов выше уровень защиты салона определить, пожалуй, будет почти невозможно — в машинах безопасность соответствует самым высоким стандартам.Багажник. Здесь Atlas можно считать явным лидером — его багажное отделение вместительнее почти на 40 литров (397 против 359 литров).Комплектация. Несмотря на то, что Emgrand X7 последнего поколения появился на рынке позже, чем Atlas, его ряд комплектаций несколько беднее. Их пока всего пять – Base, Standart, Comfort, Luxury, Flagship. У Atlas 11 комплектаций, так как шире выбор двигателей, приводов и трансмиссий.Для выбора оптимальной для вас комплектации автомобиля в Волгограде, запишитесь на тест-драйв у официального дилера GEELY компании «Волга-Раст» по тел: +7 (8442) 55 22 77.Реклама.