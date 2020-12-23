Почти целый год полюбившийся многим поколениям горожан Волгоградский государственный цирк (официальный сайт) был закрыт из-за пандемии. Малыши, хоть раз побывавшие на представлении, расспрашивали мам и пап, когда же они снова смогут вернуться в чудный мир акробатов, жонглеров и экзотических животных. Наконец, с 26 декабря двери этого волшебного места снова распахнутся. Родителям стоит поспешить за билетами! Ведь яркое новогоднее шоу «Елка в цирке» - лучший подарок себе и ребенку к Новому году.БУДЕТ ЗРЕЛИЩНО И БЕЗОПАСНО«Елка в цирке» - не просто представление, это большая новогодняя Сказка, в которой найдется место как малышу, так и взрослому. Порядка 25 артистов и более 20 животных, среди которых бизоны, пумы, обезьяны и другие, а главный герой – настоящий Дед Мороз, плененный злой волшебницей. За красивым сюжетом – огромная работа, ведь шоу должно быть не только зрелищным, но и, в первую очередь, безопасным.- Самое главное - цирк предпринимает все меры безопасности, предписаннные Министерством культуры и Роспотребнадзором. Для посетителей предусмотрены 2 входа и 3 выхода, санитайзеры, рециркуляторы воздуха. На входе будет замеряться температура бесконтактным методом - говорит директор Игорь Смирнов.Даже если кто-то забудет маску – не беда. Их выдадут бесплатно. Будет строго соблюдена и безопасная дистанция. Зал заполнится менее чем на половину, то есть количество посадочных мест сильно ограничено новыми правилами рассадки (поэтому и стоит поспешить с покупкой билетов!), остальные закроют лентами, чтобы никто не смог нарушить правила.СИМВОЛ ГОДАПримечательно, что именно в этом году в цирке родилось маленькое чудо – девочка тибетского яка. А так как 2021-й – год Быка, то этот пока еще крошечный символ наступающего года, несомненно, принесет удачу.- Хорошенькая, очень контактная. Уже потихоньку принимает участите в репетициях, - радуются сотрудники цирка.До премьеры остались считанные дни: 26, 27, 31 декабря и каждый день со 2 по 10 января состоится новогоднее представление «Елка в Цирке». Купить билеты можно прямо сейчас. Они продаются как дистанционно (на сайте), так и в кассах.Все вопросы уточняйте по телефону: 8 (8442) 33-45-74.Реклама.