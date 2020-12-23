Внедорожник ŠKODA[1] KODIAQ[2] – идеальная машина для сложных дорог и погоды в России. Оценить, насколько она хороша можно только в том случае, если вы сидите за рулем «паркетника», а впереди — сотни километров дальней дороги. Не верите? Давайте проверим!ŠKODA[1] KODIAQ[2] — делает жизнь удобнее, комфортнее и красивее!С 2017 года 5-дверный среднеразмерный внедорожник ŠKODA[1] KODIAQ[2] уверенно бегает по российским дорогам, а с 2018 года его адаптированная 5- и 7- местная модификация с полным набором «зимних» опций собирается на конвейерах завода в Нижнем Новгороде. За это время в России:- продано более 75 тысяч экземпляров «паркетника»;- машина заслужила 5 звезд в рейтинге «Auto Express» [3] и «What Car» [4] по показателям надежности, оснащенности, практичности, безопасности, комфорту управления и адекватности цены, а также вошла в «десятку» наиболее популярных SUV[5] России;- автомобиль признан одним из самых комфортных городских внедорожников на отечественном рынке и входит в первую тройку лучших семейных авто.Машина действительно хороша и оптимальна на все случаи жизни. Многие более поздние внедорожники других брендов, появившиеся на рынке позднее ŠKODA[1] KODIAQ[2], не могут конкурировать с этим универсальным авто, которое изначально было выпущено «для поездок на работу и семейного выезда на природу». Как оказалось, конструктивно и опционально чешский «паркетник» оказался значительно перспективнее.Идеальное «железо»Итак, среднеразмерный 5-дверный внедорожник ŠKODA[1] KODIAQ[2] сконструирован на безотказной и проверенной временем модульной платформе Volkswagen[6] MQB[7], получил габаритный кузов универсал (4697 х 1882 мм), внушительную колесную базу до 2790 мм и клиренс — более 180 мм.При такой широкой колесной базе довольно тяжелая машина (снаряженная масса не менее 1760 кг) хорошо сбалансирована, уверенно держится на дороге и обладает неплохими «внедорожными» кондициями. Семиместная модификация ŠKODA[1] KODIAQ[2] — чуть тяжелее (до 2400 кг) и рассчитана на большую семью. Точнее, это — лучший выбор для многодетных семей, которые любят путешествовать с комфортом.Под капотомВнедорожники KODIAQ[2] для российского рынка комплектуются пятью движками, из которых наиболее популярным считается 1.4-литровый турбомотор мощностью 150 «лошадей» в паре с 6-ступенчатым DSG[8] с мокрым сцеплением, который разгоняет тяжелую машину до «сотни» всего за 9.4 секунды, уверенно поддерживает скорость до 120 км/час и потребляет 5-6 литров на 100 км пробега. Получается достаточно динамично, быстро и экономно.Если вам этого мало для передвижения по городу или трассе, можно выбрать турбированные 2-литровые двигатели на 150 или 180 лошадиных сил с 7-ступенчатыми «роботами». Теперь добавим независимую пружинную подвеску с несколькими адаптирующимися режимами езды (Normal[9] , Comfort[10] , Sport[11]), а в полноприводных версиях — подключаемую многодисковую муфту с электронным управлением, которая автоматически распределяет крутящий момент на оси при увеличении нагрузок. Еще не внедорожник, но очень близко к нему…Рулевая стойка укомплектована регулируемым электроусилителем, тормоза — дисковые, вентилируемые и безотказные. Машина движется мягко, хорошо слушается руля. Поездка по городским улицам, полевым дорогам и пересеченной местности, резкие маневры, крутые подъемы и спуски вопросов у вас не вызовут.Сделано «с умом»Автомобиль, входящий в ТОП SUV[5] -класса, по умолчанию не может быть просто большой горой железа. В нем обязательны «мозги», которые способны взять на себя половину процессов управления и контроля безопасности во время поездки. Конструкторы загрузили в бортовой компьютер ŠKODA[1] KODIAQ[2] практически все инновационные технологии, без которых современный автомобиль просто не существует.«Интеллектуальный» комплекс внедорожника включает в себя:- круиз-контроль с мониторингом дорожной обстановки и качества дорожного покрытия с автоматической регулировкой скоростных режимов;- система курсовой устойчивости;- автоматическое распределение крутящего момента между колесными осями в полноприводных версиях машины (муфта Haldex[13]) для защиты от пробуксовки;- опция кругового обзора Area View[12] с широкоформатными камерами и выдачей 3D[14]-изображения на дисплей;- контроль дистанции с функцией аварийного торможения перед препятствиями и пешеходами;- ассистент контроля слепых зон SIDE ASSIST[15];- ассистент контроля полосы движения LANE ASSIST[16];- ассистент парковки PARK ASSIST[17] + ассистент выезда задним ходом с парковки REAR TRAFFIC ALERT[18];- ассистент движения в пробке TRAFFIC JAM ASSIST[19] с автоматическим контролем трансмиссии;- ассистент управления машиной с прицепом TRAILER ASSIST[20];- ассистент управления дальним светом фар AUTO LIGHT ASSIST[21];- система идентификации разметки и дорожных знаков.Большинство опций и автоматических помощников доступны уже в базовых комплектациях, что приятно. К вышеперечисленному набору можно добавить систему индикации Maxi Dot[22] (блок управления индивидуальными настройками контроля рабочих систем машины с выводом информации на приборную панель), бесключевой доступ KESSY[23] с функцией автозапуска двигателя.БезопасностьВнедорожник максимально защищен от любых рисков, которые могут возникнуть в процессе дорожного движения, и награжден 5 звездами по версии N-CAP[24] (максимальная безопасность). Модульная платформа MQB[7] сконструирована с учетом установки систем активной безопасности, а кузов ŠKODA[1] KODIAQ[2] имеет несколько зон деформации, которые гасят ударную энергию при столкновении и обеспечивают надежную защиту людей в салоне.- Часть автоматизированных защитных функций контролирует круиз-контроль (опция экстренного торможения Front Assist[25], контроль усталости водителя, индикация давления в шинах, экстренный вызов Care Connect[26] в случае аварии).- Максимально комфортный обзор дороги при плохой видимости и в ночное время обеспечивают светодиодные фары, противотуманные огни и задние LED[27]-фонари с функцией подсветки дороги на поворотах и при маневрах.- В салоне установлены 7-9 пассивных подушек безопасности, защитные шторки и защита ног водителя.- Сидения снабжены пружинящими свойствами и анатомическими подголовниками.- Каждое кресло оборудовано 3-точечными ремнями безопасности.- Детские кресла и люльки крепятся в салоне специальными креплениями ISOFIX[28].- Задние двери и ремни снабжены сигнальной индикацией для защиты детей.Большинство систем активной и пассивной безопасности также доступны уже в базовой комплектации, что делает ŠKODA[1] KODIAQ[2] одним из самых защищенных внедорожников на рынке.СалонДизайн салона KODIAQ[2] некоторые водители считают скучноватым и слишком лаконичным, что более характерно немцам, чем чехам. Но дизайн — дело вкуса, многим он, наоборот, импонирует, особенно большое внутреннее пространство, достаточно дорогая обивка (велюр и контурированный пластик) с высоким уровнем шумопоглощения, мноцветная фоновая салонная подсветка, регулируемые ортопедические сиденья со стильным профилем и функцией подогрева.Из ярких «плюсов» салонной эргономики следует отметить:- обширное пространство перед креслами второго ряда, где свободно помещаются пассажиры с большим ростом;- панорамный люк в потолке;- трехзонный климат контроль (водитель + пассажир спереди + пассажиры сзади);- мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, акустикой на 8 динамиков, подключением мобильных устройств, встроенными картами/навигацией и точкой Интернет-доступа WLAN[29];- светодиодные фонари для чтения над каждым креслом, розетки для подключения/зарядки гаджетов;- площадка беспроводной зарядки смартфона рядом с селектором DSG[30] расположена площадка для беспроводной зарядки. Рядом традиционный USB[31] —разъем.Водительское место обустроено с максимальным комфортом, и, как отмечают, многие автовладельцы, полностью подготовлено для длительных поездок с комфортом. Уже в базовой комплектации внедорожник предлагает регулируемое в нескольких плоскостях кресло, регулируемая по вылету и наклону рулевая колонка, мультифункциональное трехспицевое рулевое колесо с управляющими кнопками, кожаной оплеткой и подогревом. Спереди - электронно-цифровая приборная панель с индивидуальными настройками, радиальной разметкой приборов и управлением через сенсорный дисплей Columbus[32].Умный комфорт (Simply Clever[33])Ну и, естественно, «просто умные» и удобные фирменные мелочи Simply Clever[33], которые существенно упрощают жизнь и обеспечивают максимум комфорта водителю и пассажирам в длительной поездке! Они просто незаменимы и ярко отличают автомобили ŠKODA[2] от машин других брендов.Вещи в салоне можно удобно и рационально разместить в ящиках и вещевых отделениях в передних и задних дверях, на передней панели, под пассажирскими сиденьями и в подлокотниках.Предусмотрены отделения для очков и мелких вещей, держатели для мобильных устройств, мусорных пакетов и бутылок, откидные столики для пассажиров второго ряда в спинках передних сидений, светоотражающие жилеты и скребки для очистки кузова от льда, фирменные зонты в торцевых нишах дверей, съемный фаркоп для транспортировки прицепа или буксировки авто массой до 2.3 тонны.Вместительный багажник объемом 635 литров легко увеличивается до 1968 литров за счет складывающихся сидений второго ряда, открывается специальным приводом (педаль в салоне, кнопка на радиоключе и на двери багажника) и комплектуется резиновым ковриком с высокими бортами, багажными липучками Cargo[34], крючками и багажными сетками.Насколько все это функционально, практично и полезно? Попробуйте отправиться в многодневную поездку на дачу или к морю всей семьей и почувствуйте насколько все это к месту!В Волгограде внедорожники ŠKODA[1] KODIAQ[2] предлагаются в нескольких комплектациях от 1.719.000 рублей. Записаться на тест-драйв можно у официального дилера ŠKODA[1] компании «Волга-Раст-Октава» по тел: +7 (8442) 55 23 55.[1] ŠKODA - (англ.) Шкода.[2] KODIAQ - (англ.) Кодиак.[3] Auto Express - (англ.) еженедельный британский автомобильный журнал, транслитерация Ауто Еxпресс.[4] What Car - (англ.) автомобильный журнал про рейтинг автомобилей, который основан на опросах автовладельцев, транслитерация Вхот Кар.[5] SUV - (англ. Sport Utility Vehicle, сокращенно SUV, транслитерация ЭсЮВи), спортивно-утилитарный автомобиль.[6] Volkswagen - (англ.) Фольксваген[7] MQB- (англ. Modularer Querbaukasten, сокращенно MQB, транслитерация ЭмКьюБи), модульная поперечная матрица.[8] DSG - (англ.) коробка прямого включения передач, транслитерация ДиСиДжи.[9] Normal - (англ.) обычный, транслитерация Нормал.[10] Comfort - (англ.) комфорт, транслитерация Комфорт.[11] Sport - (англ.) спорт, транслитерация Спорт.[12] Area View - (англ.) обзор зоны вокруг автомобиля, транслитерация Ареа Вэйв.[13] Haldex - (англ.) муфта, транслитерация Хэлдекс.[14] 3D - (англ.) трёхмерная графика, транслитерация 3Ди.[15] Side Assist - (англ.) ассистент перестроения, транслитерация Сайд Ассист.[16] Lane Assist - (англ.) система предупреждения о сходе с полосы, транслитерация Лайн Ассист.[17] Park Assist - (англ.) интеллектуальная система помощи при парковке, транслитерация Парк Ассист.[18] Rear Traffic Alert - (англ.) система для повышения безопасности при движении задним ходом, особенно при выезде с парковки, транслитерация Реар Траффик Алерт.[19] Traffic Jam Assist - (англ.) система автовождения в пробках, транслитерация Траффик Джам Ассист.[20] Trailer Assist - (англ.) система, которая облегчает маневрирование задним ходом с прицепом, транслитерация Трэйлер Ассист.[21] Auto Light Assistant - (англ.) система, автоматически управляющая переключением между ближним и дальним светом автомобиля, транслитерация Ауто Лайгхт Ассистант.[22] Maxi Dot - (англ.) электронное устройство, выводящее информацию о состоянии автомобиля на многофункциональный ЖК дисплей, транслитерация Макси Дот.[23] KESSY - (англ.) система бесключевого доступа автомобиля, транслитерация КЕССИ.[24] N-CAP - (англ.) программа оценки новых автомобилей, транслитерация Эн-Кап.[25] Front Assist - (англ.) система, предупреждающая водителя об опасности столкновения, в случае необходимости самостоятельно задействует тормоза, транслитерация Фронт Ассист.[26] Care Connect - (англ.) функция безопасности в автомобиле \\"экстренный вызов\\", транслитерация Каре Коннект.[27] LED - (англ. light-emitting diode, сокращенно LED, транслитерация Лэд), светодиод или светоизлучающий диод.[28] Isofix - (англ.) способ крепления детского автокресла, транслитерация Исофикс.[29] WLAN - (англ.) Wireless Local Area Network, сокращенно Wlan, транслитерация ВЛаН), беспроводная локальная сеть.[30] DSG - (англ.) коробка прямого включения передач, транслитерация ДиСиДжи.[31] USB - (англ.) универсальная последовательная шина, транслитерация Юэсби.[32] Columbus - (англ.) сенсорные дисплеи, транслитерация Колумбус.[33] Simply Clever - (англ.) набор умных и практичных решений, которые делают использование автомобилей Шкода более комфортным и приятным, транслитерация Симпл Клевер.[34] Cargo - (англ.) транслитерация Карго.Реклама.