Этого очень ждут дети сотрудников предприятия, ведь мамы и папы передают им сладкие подарки, полученные от всеми любимого сказочного персонажа.Новогодние подарки для подрастающего поколения еврохимовцев - один из добрых обычаев Гремячинского горно-обогатительного комбината, неизменный на протяжении всего времени существования предприятия. Позитивные перемены происходят лишь с количеством подарков – год от года их требуется все больше и это не может не радовать. Также, заботливыми коллегами были учтены даже возможные пополнения в семьях сотрудников к концу года, поэтому ни один ребенок без долгожданного сюрприза не останется.В последние дни 2020 года для комбината было закуплено более 1300 чудесных наборов разнообразных сладостей, упакованных в забавную игрушку - бычка Борика. В качестве лакомств не стоит сомневаться, так как комбинат закупает гостинцы только самого высокого качества и от лучших российских производителей. Организация-поставщик – давний партнер предприятия, и, как всегда, не подвела - подарки были поставлены на комбинат вовремя. И теперь замечательные и долгожданные сюрпризы уже совсем скоро попадут в руки малышей и ребят постарше.«Этот год выдался сложным. Пандемия, высокая загруженность в конце года вносят свои коррективы в работу ГОКа, однако дарить новогодние подарки нашим детям – это замечательная, очень добрая традиция, которой не в силах помешать никакие трудности. Видеть радость в глазах детей, слышать их смех – это и есть счастье, самая лучшая подзарядка для коллектива нашего предприятия на весь будущий год», – комментирует исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.