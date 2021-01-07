В Рождество, 7 января, коронавирус подтвердили у более чем 23,5 тысяч россиян, в том числе у 258 жителей Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Таким образом с начала пандемии в регионе уже более 37 тысяч диагностированных случаев COVID-19. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 7 января 2021 года.Вместе с внушительным приростом коронавирусных больных, которые, отметим, частично лечатся стационарно, частично амбулаторно, растет и число выздоровевших. За сутки домой выписали 268 пациентов, что даже превышает статистику заболеваемости. Всего же 7 января полностью вылечились и могут встретить праздник дома еще более 23 тысяч россиян.К сожалению, спасти удается не всех: сегодня ИЦК сообщил о 5 летальных случаях. Количество смертельных исходов в Волгоградской области – 494. Именно столько жизней унес COVID-19. Для сравнения в Москве за сутки скончалось 76 пациентов, в Питере – 69. За весь период от коронавируса умерло более 60 тысяч россиян.Напоминаем, в Волгоградской области действуют ограничительные меры: носите маски и перчатки в общественных местах.