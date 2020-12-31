Более 27 тысяч россиян получили положительные тесты на COVID-19 в последний день года, 31 декабря. Как сообщили «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, 275 случаев зарегистрировали в Волгоградской области. Всего же в регионе больше 35 тысяч инфицированных с момента начала пандемии. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 декабря 2020 года.По данным ИЦК, число выздоровевших тоже стремительно растет. По большей части, благодаря врачам, подходящим схемам лечения и вакцинации, которая в ближайшее время будет носить массовых характер, 31 декабря дома проведут 267 волгоградцев, которых сегодня выписали: кого-то из стационаров, часть из заболевших лечились амбулаторно, но теперь они имеют возможность прогуляться на свежем воздухе.Увы, растет и статистика смертности: на утро 31 декабря сообщили о 5 летальных случаях. Всего от коронавируса умерло 458 волгоградцев.Напоминаем, оперативный штаб Волгоградской области рекомендует волгоградцам отметить Новый год в семейном кругу, не рисковать своим здоровьем и не контактировать с большим числом людей.