С 1 января 2021 цены на коммуналку в Волгограде не повысятся, вырастет только плата за капремонт. При этом жители области начнут платить за вывоз мусора в среднем на пять рублей в месяц меньше. А вот с 1 июля 2021 года коммунальные услуги холодная и горячая вода, водоотведение и тепло для потребителей «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения» подорожают на 3,8%.Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на приказы комитета тарифного регулирования, для большинства волгоградцев кубометр горячей воды с 1 июля 2021 года будет стоить 142 рубля 84 копейки вместо 137,62 рубля. При этом в расчет берут то, что и население, и бюджетные потребители будут серьезно экономить на расходе горяченькой. Вероятно, станут реже мыть руки и принимать душ вместо ванны.Кубометр холодной воды будет обходиться с 1 июля 2021 года в 25 рублей 28 копеек. Эта коммунальная услуга прибавила в цене 92 копейки с кубического метра. Зато техническая вода прибавит в стоимости всего 4 копейки, обойдется кубометр в 6,11 рубля. Водоотведение подорожает на 58 копеек, платить за канализацию жители Волгограда будут по 16,34 рубля за кубометр.А вот за гигакалорию тепловой энергии придется платить на 75 рублей больше. Вместо 1990,33 рубля единица измерения коммунальной услуги по отоплению будет обходиться в 2065,96 рубля.Вырастут в цене услуги объявивших технический дефолт \\"Концессий\\" куда меньше, чем электричество. Напомним, больше всего – на 4,75 процента - в 2021 году для жителей Волгоградской области подорожает электроэнергия. Объясняют очередное повышение тем, что на 100% население коммунальные услуги до сих пор не оплачивает.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто изменится для волгоградцев с 1 января 2021 года: плата за детский сад и капремонт, тарифы ЖКХ, пенсии и зарплатыБольшинство новшеств ударит по кошельку жителей Волгограда и области (подробности).