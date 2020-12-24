Волгоградская область поднялась на 14-е место среди регионов России по числу заболевших коронавирусом за весь период пандемии. Количество знакомых с ковидом на личном опыте волгоградцев давно перевалило за тридцать тысяч человек. За последние сутки подтвердили диагноз еще 277 заразившимся. Всего инфицированных 33 тысячи 492 человека. После небольшого спада заболеваемость снова пошла в рост. При этом на сегодня пришло подтверждение всего трех смертей пациентов с коронавирусом. В целом же ковид и его последствия по официальным данным унесли жизни уже 422 жителей региона, из них 40 медиков. Обстановка остается практически неизменной. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 24 декабря 2020 года.По данным ИЦК, за прошедшие сутки выписались из больниц еще 279 переболевших коронавирусом волгоградцев. В целом вылечились и закрыли больничные листы уже 31 тысяча 773 человека. Но число пациентов ковидных госпиталей Волгограда и области в последнее время растет. Сейчас лечат от коронавируса и пневмоний уже порядка 6,2 тысячи человек - 6077 взрослых и 57 детей. Благо, в резерве остается еще около двух тысяч инфекционных коек.Все больше жителей региона получают вакцину от коронавируса. Тем временем, Волгоград готовится к праздникам. В театрах идут новогодние представления, утвердили программу праздничных мероприятий на улицах города. А вот корпоративы для взрослых под запретом, как в кафе, так и в офисе.