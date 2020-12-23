Российская премьер-лига ушла на каникулы. Футболисты и тренеры в отпусках. Но обсуждения минувших матчей не завершились. Потому как, что ни тур, так горячие споры. В 19-м туре РПЛ в Волгограде сыграли «Ротор» и «Арсенал». Сине-голубые победили со счетом 1:0 и ушли из зоны вылета. А тульский клуб был недоволен работой судейской бригады во главе с Игорем Паниным. «Оружейники» обратились в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС, чтобы она оценила работу рефери.И Игорь Панин действительно допустил ошибку, посчитала Экспертно-судейская комиссия. На 67-й минуте матча защитник «Ротора» Седрик Гогуа попал шипами бутс в колено полузащитнику «Арсенала» Александру Ломовицкому. В этом эпизоде игроку сине-голубых следовало показать прямую красную карточку. А арбитр в этом эпизоде даже не зафиксировал фола.- Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Ротора» №27 Седрик Гогуа после игры в мяч совершил серьезное нарушение Правил игры, продолжив движение прямой ногой в область колена соперника с использованием шипов, что очевидно угрожает его безопасности, - сообщается на сайте РФС.Еще «Арсенал» просил оценить 2 эпизода с участием форварда волгоградцев Джовино Фламариона. На 62-й минуте, как показалось тулякам, нападающий в своей штрафной сыграл рукой. Вердикт Экспертно-судейской комиссии – мяч попал в голову футболисту. Также «Арсенал» был не согласен с назначенным в его ворота пенальти, когда защитник гостей Тарас Бурлак сбил Фламариона. В этом моменте арбитр Игорь Панин верно расценил момент, увидев подножку по неосторожности со стороны туляка, отметили в ЭСК.Игоря Панина за допущенную ошибку во время матча не оштрафуют. Однако он лишился работы на неопределенный срок, но за другие проступки. Перед матчем в Волгограде он судил встречу 18-го тура РПЛ «Сочи» - «Спартак». После нее рефери видели в одном из отелей. Вместе с представителями сочинского клуба он употреблял крепкие напитки. Об этом стало известно пару дней назад. Именно за это Игоря Панина пока и отстранили от работы.